Muž, jenž si jel vlastní show! Bobrovskij táhl Floridu a přiváděl Oilers k šílenství

Hlavní hvězda úvodního finále Stanley Cupu? Asi málokoho by napadlo jiné jméno než Sergej Bobrovskij. Právě tato šelma ze smečky Panterů (byť panteři, respektive rozšířenější levharti jsou samotáři) má hlavní zásluhu na tom, proč se Florida ujala ve finálové sérii vedení nad Edmontonem. Svými 32 zákroky totiž Oilers vynuloval a významně se podílel na vítězství 3:0.

„Bobby! Bobby!“ ozývalo se bouřlivé skandování na tribunách v Amerant Bank Areně. I z projevů více než 19 tisíc diváků bylo zřejmé, kdo je hlavní tváří úvodního zápasu finále Stanley Cupu. Muž v masce, který hájil brankoviště Floridy, zrovna předvedl další z neskutečných zákroků, kterých posbíral během zápasu mnoho.

Ať už těžkých, nebo jednodušších, dohromady pochytal 32 střel a sledoval, jak po gólech Cartera Verhaegheho, Evana Rodriguese a Eetu Luostarinena míří jeho Florida k prvnímu vítězství. Prvnímu ze čtyř potřebných. A jeden z aspirantů na Conn Smythe Trophy dal v noci na neděli najevo, že hvězdám Edmontonu nedá nic zadarmo a hodlá svou smečku dovést až na vrchol.

„Je to zábava hrát proti takovým hráčům, proti těm elitním,“ řekl po utkání energií sršící Bobrovskij. „Je to skvělý ofenzivní tým. Přinášejí dobrou výzvu,“ usmíval se. Proč by také ne, vždyť partu okolo Connora McDavida, Leona Draisaitla, Zacha Hymana či Evana Boucharda vynuloval.

What a show Sergei Bobrovsky put on in Game 1. ???? #StanleyCup pic.twitter.com/7jIhDti7kp — NHL (@NHL) June 9, 2024

Moc dobře však ví, že jedna vlaštovka jaro nedělá. A tak svým způsobem krotil emoce po úspěšném vstupu do finále Stanley Cupu. „Každé vítězství je velké vítězství, ale je to dlouhá série. Takže se zresetujeme, zkoncentrujeme a připravíme se na další zápas,“ řekl bojovně naladěn.

Dvojnásobný držitel Vezinovy trofeje podle oficiálních statistik čelil dohromady 18 střelám, které byly vyhodnoceny jako šance na vstřelení gólu, to je více než polovina všech střel, které na něj letěly. Šest střel na něj šlo během oslabení, zastavoval nájezdy, Hymana vychytal maskou, Nugentovi-Hopkinsovi zase sebral z hole gól poté, co v brankovišti skočil na záda a vymrštil betony do vzduchu…

První zápas zkrátka přeměnil ve vlastní show!

This angle of Sergei Bobrovsky's ridiculous save ????



????: ABC/ESPN+ pic.twitter.com/PniJktQsRz — ESPN (@espn) June 9, 2024

„Byl prostě neskutečný. Jeho příprava na zápasy je neuvěřitelná. Je vším, co si přejete od spoluhráče a hlavně od brankáře,“ řekl na Bobrovského adresu útočník Matthew Tkachuk. „Dneska nás podržel.“

„Je úžasný v rozkleku i v postoji. Je těžké ho překonat, protože to je neuvěřitelný brankář,“ vysekl mu poklonu jeho protějšek Stuart Skinner. „Musíme prostě nějak najít způsob, jak mu dát gól.“

Druhé utkání finále Stanley Cupu je na programu v noci na úterý, opět na ledě Floridy. A jestli bude Bobrovskij chytat stejně jako v prvním zápase, čeká na Edmonton znovu těžká dřina.

Bobrovsky is playing OUT OF HIS MIND right now ???????? pic.twitter.com/z0cXr7Px4D — Gino Hard (@GinoHard_) June 9, 2024

