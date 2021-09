Na den Bluesmanem. Backes se loučí s kariérou tam, kde to začalo

Tomu se říká stylový odchod do hokejového důchodu. Když médii dnes odpoledne prošla zpráva, že David Backes podepisuje smlouvu se St. Louis, leckoho mohlo napadnout, že se zkušený veterán vrací domů, aby pomohl s vedením kabiny. Opak je pravdou, rodák z Minneapolis totiž končí kariéru.

Není to blesk z čistého nebe, o ukončení kariéry se totiž Backes zmiňoval už na konci dubna.

„Je fakt, že to zvažuji. Vlastně je to dost pravděpodobné,“ řekl Backes, v té době ještě hájící barvy Anaheimu.

Tehdy to vypadalo, že by si Američan mohl střihnout ještě jednu sezonu. Přece jen by byl v létě volným hráčem a za minimální plat mohl být užitečnou silou do kabiny. Vůdcovství, vášeň pro hokej a správný přístup – to ho vždy zdobilo.

Nakonec se však rozhodl jinak, a sice ukončit kariéru. Nutno říct, že si vybral asi ten nejstylovější způsob. Ve čtvrtek totiž podepsal jednodenní kontrakt se St. Louis, tedy s týmem, který ho draftoval a ve kterém strávil deset sezon. Za lubem měl jediné. Skončit kariéru tam, kde ji začal.

„Moje kapitola v NHL se uzavřela. Hokej se zrychluje a omlazuje. A přesně s těmito dvěma slovy si v poslední době moc netykám,“ napsal mimo jiné ve svém dlouhém rozlučkovém dopise.

Jeho kariéra byla dlouhá, v nejlepší lize světa odehrál hned patnáct sezon. Po dlouhém působení v St. Louis ho podepsal Boston, který jej po třech a půl letech vyměnil do Anaheimu, kde také naposledy oblékl dres a vyjel na ledovou plochu jako člen týmu NHL.

V nedávné historii hokeje bychom našli mnoho hráčů, kteří sice zaznamenali více trofejí, ale nezanechali takovou stopu jako Backes. Tomu doma visí “pouze“ stříbrná medaile z olympiády.

Kromě Stanley Cupu nedosáhl ještě na jeden milník. Tisíc zápasů. Byl velice blízko. Kdyby se rozhodl letos hrát a našel by vhodné působiště, s největší pravděpodobností by tento mezník překonal. Chybělo mu totiž pouze 35 utkání.

Nezbývá nám nic jiného, než Davidu Backesovi poblahopřát k parádní kariéře!

