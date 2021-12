Na draftu dlouho čekal, nyní táhne útok Devils. Vybojuje si Bratt místenku na ZOH?

Jméno Jesper Bratt vídáváme na soupisce New Jersey už pátým rokem. Rodákovi ze Stockholmu je však teprve třiadvacet let, přesto letos táhne ofenzívu Ďáblů. V úvodních pětadvaceti zápasech nasbíral 23 kanadských bodů, což zcela pochopitelně nemohlo uniknout pozornosti švédského reprezentačního kouče Johana Garpenlöva.

Příběh křídelníka s nízkým těžištěm se pořádně začal psát v sezoně 2013/2014, kdy poprvé nakoukl do reprezentační šestnáctky. V mládežnických kategoriích se dvakrát představil na mistrovství světa, jenže jeho slibný rozvoj při přechodu do dospělého hokeje mírně ustrnul. Bratt neměl dostatečné fyzické předpoklady.

Pár kil navíc ke svým 179 centimetrům postupně začínal nabírat. Jeho nepříliš oslnivé statistiky z druhé nejvyšší švédské soutěže z barev AIK ale zapříčinily, že na draft nešel s velkým očekáváním. V roce 2016 po něm sáhlo New Jersey až v šestém kole. Z hráčů, kteří byli vybráni takhle pozdě, se v NHL zatím nikdo takto výrazně neprosazuje.

Pro mnoho fanoušků bylo překvapením, že po dalším roce stráveném v AIK Bratt nezamířil na farmu, ale rovnou do NHL. Tehdejšího kouče Devils Johna Hynese na přípravných kempech natolik zaujal, že dostal místo v základní sestavě. Ve čtyřech po sobě jdoucích sezonách nasbíral 35, 33, 32 a 30 kanadských bodů.

Nutno však podotknout, že v loňském ročníku svých 30 bodů stihl za 46 utkání, poněvadž základní část byla zkrácena.

Současný kouč Lindy Ruff dopřává útočníkovi s číslem 63 na zádech hodně prostoru. Letošní ročník Bratt načal vedle Pavla Zachy a Nica Hischiera ve druhé formaci, přičemž naposledy nastoupil se stejnými spoluhráči v lajně první. „Rád pracuji s mladými talenty. To byl ostatně důvod, proč jsem do New Jersey před časem šel,“ hlásil na začátku sezony jednašedesátiletý stratég.

Však věkový průměr celého týmu je pouhých 25,04 let, což je těsně před Columbusem a Ottawou vůbec nejmenší číslo v lize. V již zmíněné elitní formaci tento průměr nepřesáhl nikdo. Viditelně jej zvedá třiatřicetiletý brankář Jonathan Bernier nebo o rok mladší obránce P. K. Subban.

Vzhledem k tomu, že New Jersey má ve svém kádru jedničky draftů 2017 a 2019 v podobě Nica Hischiera a Jacka Hughese, je možná až překvapivé, že týmové produktivitě vládne právě Bratt. Hokejista, na kterého manažeři a skauti ukázali až téměř ve třetí stovce.

Skvělá forma Bratta graduje hlavně v posledních zápasech, přestože se Devils příliš bodově nedaří. Z uplynulých deseti duelů si po individuální stránce připsal 12 kanadských bodů, přičemž pořádně na sebe upozornil v noci ze středy na čtvrtek při domácím zápase proti Philadelphii. Na výhře 3:0 se podílel gólem a asistencí.

Za zmínku stojí především první gól Ďáblů. Ti se po zakázaném uvolnění dostali do pásma soupeře za několik málo sekund. Bratt dokázal přebruslit Travise Sanheima, následně si jej obhodil a ve finální fázi si přes celou šíři kluziště vyměnil puk s Hischierem. Sám Bratt poté nechytatelně zavěsil pod břevno.

S chutí hrající Bratt tak může zcela po právu pomýšlet na olympijskou nominaci do Pekingu. Ačkoliv je základna švédských hokejistů opravdu obrovská, Bratt je na tom v produktivitě Švédů velmi dobře. Z útočníků mu patří po Gabrielu Landeskogovi, Williamu Nylanderovi a Lucasi Raymondovi čtvrtá příčka.

Daří se i jeho spoluhráči Andreasi Johnssonovi, jenž je se svými osmnácti kanadskými body za devět branek a stejný počet asistencí na druhém místě týmové produktivity. Vybojuje si i bývalý útočník Toronta pozvánku do týmu Tre Kronor?

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+