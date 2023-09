Na NHL ještě nemá, juniorka mu nic nedá. Top prospekt Seattlu získal výjimku

Čtyřka loňského draftu Shane Wright bude během následujících dní absolvovat tréninkový kemp se Seattlem. Za normálních okolností, pokud by se neprosadil, musel by putovat zpět do OHL. Nakonec ale tento scénář nenastane. Zástupci NHL a CHL spolu vyjednali výjimku, na základě které bude moci Wright hrát alespoň v AHL.

Pravidla Canadian Hockey League (CHL), která sdružuje tři prestižní kanadské juniorské soutěže, hovoří o draftovaných hokejistech následovně: Pokud je hráč z jedné z kanadských juniorek draftovaný týmem NHL, může sice hrát nejslavnější hokejovou ligu světa, ale pokud nevstoupí v platnost jeho vstupní kontrakt (zpravidla po 10 odehraných zápasech v NHL), nemůže být poslán na farmu do AHL. Naopak musí být odeslán zpět do juniorky.

Do AHL může být přesunut pouze v případech, pokud je hokejistovi do konce kalendářního roku 20 let, nebo pokud odehrál v jedné ze soutěží pod hlavičkou CHL čtyři sezony.

Wright ani jednu z podmínek nesplnil. V dresu Kraken sice odehrál osm zápasů (1+1), ale na hokej mezi nejlepšími hráči ještě neměl dostatečnou kvalitu. Musel tedy jít zpět do juniorky a nastupoval v OHL za Windsor Spitfires. Až po konci sezony ve Windsoru se mohl vydat do AHL, kde odehrál kompletní play-off za Coachella Valley Firebirds.

Nyní Wrightovi hrozila stejná situace. Pokud by v kempu nepřesvědčil dostatečně o svých kvalitách, musel by opět do OHL. Dvacet let mu totiž bude až 5. ledna a v juniorce odehrál jen tři sezony, tudíž nesplňoval podmínky, jak se přesunu do juniorky vyhnout.

Pro Wrightův vývoj však už nemá absolvování další sezony mezi juniory smysl. Ví to Seattle, ví to NHL, a naštěstí to ví i CHL. Zástupci NHL a CHL proto vyjednali pro mladého Kanaďana výjimku.

Na základě této dohody tak může být Wright zapsán na soupisku farmy Seattlu, když v kempu neudělá hlavní tým. „Budeme se snažit dát Shaneovi každou šanci, aby se dostal do našeho týmu,“ uvedl generální manažer Seattlu Ron Francis, který má radost, že v případě neúspěchu může poslat Wrighta do profesionální AHL.

„Jestli se nakonec rozhodneme, že hlavní tým neudělá, pak bychom ho přidělili do Coachella Valley,“ dodal s tím, že možnost hrát s dospělými profesionály mu může vývojově pomoci mnohem víc.

Tato výjimka, kterou se povedlo vyjednat, však může vytvořit zajímavý precedens. O něco podobného by se totiž mohly pokusit i další týmy NHL se svými prospekty. Jako hlavní kandidát na další výjimku se nabízí Matthew Savoie z Buffala Sabres, který byl v loňském dratu vybrán jako devátý.

Tento devatenáctiletý Kanaďan strávil kompletní minulý ročník ve WHL a rovněž nesplňuje pravidla pro to, aby byl letos zapsán do AHL, pokud se neprosadí do hlavního týmu Buffala. Dvacet let mu přitom bude už 1. ledna, tedy o čtyři dny dřív než Wrightovi.

