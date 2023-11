Nákrčník jako vzpomínka na kamaráda. Přál bych si, aby to byl jen špatný sen, svěřil se Pionk

Zpráva, která otřásla jeho životem, ho zastihla nepřipraveného. Každé ráno je to přitom stejné, ani se mu nechce vstát z postele. Bolest, kterou Neal Pionk prožívá, pochopí jen ten, kdo rovněž ztratil někoho blízkého. Když totiž 28. října vyhasl v Anglii život Adama Johnsona, přišel obránce Winnipegu o blízkého přítele.

Té změny si všiml asi každý fanoušek Winnipegu. Neal Pionk začal na začátku listopadu nosit tzv. nákrčník, tedy ochranu krku. Uchýlil se k tomuto kroku poté, co byl jeho kamarád Adam Johnson smrtelně zraněn během hokejového utkání v Anglii. Jednalo se o tragédii, která právě Pionka asi nikdy nepřebolí, Johnson mu byl totiž velmi blízký.

Nákrčník zadák Jets bere nejen jako vlastní ochranu, aby se mu nepřihodilo něco podobného, ale také jako připomínku Johnsona, s nímž ho pojilo pevné přátelství.

„Každé ráno vstáváte s přáním, aby to byl jenom špatný sen. Pořád nemohu uvěřit, že se to opravdu stalo,“ svěřil se Pionk v pátek kanadským médiím. Pocit, že je to skutečné, jej každé ráno po celé dva týdny doslova ničí. Na jiné myšlenky přichází jen občas, když je na ledě se spoluhráči. Jakmile ale zamíří domů, opět zabředne do smutku.

„Když jdu domů, myslím pořád jenom na něj,“ pravil Pionk, kterého Johnsonova rodina před týdnem požádala, aby promluvil na jeho pohřbu. Také k nim upíná svou mysl. Na hokej ve volném čase nemá ani pomyšlení. „Jen sedím na gauči a třeba si píšu nebo volám s kamarády. Jakmile přijdu domů, nedokážu myslet na hokej.“

Právě hokej svedl Pionka s Johnsonem dohromady. Když byli na vysoké škole, sešli se spolu v Iowě v týmu Sioux City Musketeers, za který hráli společně v letech 2013 až 2015, a velmi rychle se zpřátelili. Pak společně odešli také na univerzitu do Minnesoty a nastupovali bok po boku v NCAA v týmu University of Minnesota-Duluth.

Až v létě 2017 se jejich cesty rozešly. Oba zkusili prorazit jako nedraftovaní hráči mezi profesionály. Zatímco Pionk zamířil do organizace Rangers, Johnson na farmu Penguins. Na ledě se už v jednom týmu nikdy nesešli. Bez kontaktu ovšem nezůstali, právě naopak.

„Během vysokoškolských let jsme spolu bydleli a poté jsme spolu v podstatě byli každé léto. Bruslili jsme, trénovali i posilovali společně. I pak jsem jezdil do jeho rodného města každé léto minimálně dvakrát a bydlel u jeho rodičů. Byli jsme si opravdu hodně blízcí,“ vyprávěl Pionk.

Jak to mezi dobrými kamarády bývá, stáli jeden za druhým, ať se dělo cokoliv. Zároveň se však nezapomínali ani popichovat. Humor je totiž kořením života, čehož si oba užívali dosytosti. „Pořád si ze mě dělal srandu, třeba že jsem dal hrozně šťastný gól, když jsem skóroval. Byly to takové maličkosti,“posmutněle se usmíval. „Byli jsme v kontaktu prakticky denně,“ dodal se slzami v očích.

Jejich vztah byl natolik pevný, že Johnson byl Pionkovi na svatbě za svědka. A Pionk slíbil družbu svému kamarádovi oplatit. Tento slib však už nikdy nebude moci splnit… Vše překazila jedna nešťastná událost, která stála mladého člověka život při činnosti, kterou miloval. A na to Pionk nikdy nezapomene.

I proto bude při hokejových zápasech nosit nákrčník jako připomínku říjnové tragédie. A třeba tím přispěje k osvětě a rozšíření této levné ochranné pomůcky, aby se žádná další podobná událost už na ledě nestala.

