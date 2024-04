Nastoupí v plné síle? Torontu chyběla na tréninku jedna z hvězd, trenér mlčí

Když se v pátek sešlo Toronto na hlavním tréninku před sobotním startem play-off, kádr nebyl kompletní. S absencí Bobbyho McManna se trochu počítalo, kvůli zranění v dolní polovině těla chyběl už v posledních zápasech základní části. Mnohem větší nepříjemností pro Maple Leafs ovšem bylo, že na tréninku scházel také William Nylander.

Nejen, že Nylander netrénoval s týmem, ale nevěnoval se ani individuálnímu rozbruslení. Příznivci Toronta se pochopitelně začali pídit po tom, co by mohlo být za rozhodnutím vynechat důležitý trénink před začátkem play-off. Obavy pak panují zejména z nějakého zranění, které mohl Nylander utržit v posledním utkání základní části s Tampou, proti níž odehrál přes 17 minut.

Z vyjádření trenéra Sheldona Keefa však není patrné, co by Nylanderovi mohlo být. Lodivod střídačky totiž jedná na základě nařízení generálního manažera Brada Trelivinga, jenž dal rezolutně najevo, že žádné informace o zraněních se nebudou zveřejňovat. „Nylander i McMann dnes zůstali mimo led, ale oba by mohli zítra nastoupit k utkání. Žádné denní aktualizace zranění nebo něco podobného zveřejňovat nebudeme,“ řekl Keefe po pátečním tréninku.

Leafs practice lines



Bertuzzi - Matthews- Domi

Knies - Tavares - Marner

Robertson - Holmberg - Jarnkrok

Dewar - Kampf - Reaves

Gregor



Rielly - Lyubushkin

Benoit - McCabe

Edmundson - Liljegren

Giordano - Brodie

Webber - Timmins



Game 1 tomorrow@TSN_Edge pic.twitter.com/wz0M0Rsdj0 — Mark Masters (@markhmasters) April 19, 2024

Přestože Nylanderovi zvlhnul střelný prach a v posledních jedenácti utkáních nedal branku, jeho případná ztráta na začátku play-off by byla pro Toronto komplikací. Přeci jen se jedná o hráče, který skončil desátý v produktivitě celé ligy a v 82 zápasech zaznamenal 40 branek a 58 asistencí.

Novináři se pokusili obejít Trelivinga s Keefem a vyptávali se na Nylanderův stav hráčů Toronta, ale ani s touto kulišárnou příliš neuspěli. „Willyho je těžké nahradit. Ani nevím, co se s ním děje,“ uvedl například Calle Jarnkrok. „Doufejme, že bude moci hrát, ale asi budeme muset počkat a uvidíme před zápasem,“ dodal s výhledem na sobotní první zápas na ledě Bostonu.

V sérii prvního kola Východní konference bude plnit roli favorita Boston. Nejen, že Bruins skončili v základní části na druhém místě Atlantické divize o sedm bodů před Torontem, ale navrch vládli vzájemným zápasům. Boston dokonce „sweepnul“ své soupeře v rámci základní části 4:0.

#NHLBruins practice lines:



Heinen-Zacha-Pastrnak

Marchand-Coyle-DeBrusk

Lauko-Geekie-Frederic

Beecher-Boqvist-Maroon

van Riemsdyk



Lindholm-McAvoy

Grzelcyk-Carlo

Shattenkirk-Peeke

Lohrei-Wotherspoon



Ullmark

Swayman — Belle Fraser (@bellefraser1) April 19, 2024

