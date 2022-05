Nečekaný hrdina. Chytil vymetá šibenice a sklízí chválu

Není to tak dávno, co jsme publikovali článek o tom, jak Rangers táhne útok složený z jejich vysokých draftových výběrů v posledních letech. Od té doby se toho v kádru Rangers dost změnilo. Přišla famózní otočka série s Pittsburghem, znovuzrození Igora Šesťorkina či dalších velkých hvězd v čele s Mikou Zibanejadem. Avšak vynikající výkony Filipa Chytila pokračují.

Naposledy to dokázal dnes v noci, kdy v důležitém zápase proti Carolině připsal dva góly a stal se jednou ze tří hvězd utkání. Nutno říct, že naprosto zaslouženě.

V podstatě jediné, co mu v play-off chybí, jsou pořádná čísla. Jinak je vynikající. Na ledě patří k těm nejaktivnějším Jezdcům a hraje s velkým elánem. Důkazem budiž i to, že když potřebovala nakopnout první lajna, Vatrana v ní nahradil právě český útočník.

„V posledních dvou měsících hraje skvěle,“ pochválil svého svěřence trenér Gallant. „To, o čem jsme se bavili, že je potřeba zlepšit, zlepšil. Víc chodí do brány, je aktivnější, dovolí si jeden na jednoho.“

Zvlášť jeho dnešní první gól stál za to. Rangers se ve středním pásmu dostali do přečíslení dva na jednoho. Chytil byl u puku a místo toho, aby alibisticky hledal spoluhráče, ke kterému pomalu sjížděl obránce, vystřelil tak rychle a přesně, že se Raanta ani nestačil hnout. Nebyla to jen ukázka talentu, ale hlavně demonstrace toho, jak sebevědomý nyní je.

Posilněný první brankou přidal zanedlouho druhou. A opět ukázka toho, jak velkou cestu za poslední dobu ušel. V rohu dostal puk, zadkem odhodil obránce a z kruhu bekhendem vymetl šibenici. Jeden hezčí gól než druhý.

Jeho výkony jsou důležité nejen pro Rangers, které čeká sedmý zápas v Carolině, ale také pro něj samotného. Díky vynikajícím představením si hlasitě říká o větší roli, která by mohla přijít. Druhému centrovi Ryanu Stromeovi totiž končí smlouva. Chytil by klidně mohl zaujmout jeho místo.

