Nejlepší bránící útočník? Selke Trophy získal Barkov

Nejlépe bránícím útočníkem NHL byl vyhlášen Aleksander Barkov, který Frank J. Selke Trophy získal podruhé ve své kariéře. Forvard Floridy v základní části posbíral 33 kladných bodů v hodnocení +/- a kvalitní defenzivní práci podpořil i v ofenzivě, když v 73 zápasech zaznamenal 23 branek a 57 asistencí.

Kapitán Floridy obdržel v hlasování o Selke Trophy 1817 bodů. Zcela tak deklasoval zbytek hokejistů, kteří se dostali do elitní desítky. Druhý Jordan Staal obdržel 539 bodů a třetí Auston Matthews 514 bodů.

Barkov v základní části sezony 2023-24 exceloval na obou koncích kluziště. Kromě toho, že v 73 zápasech nasbíral 80 bodů, hrál osmadvacetiletý hokejista významnou roli také v tom, že Panthers inkasovali jen 200 gólů a takřka se tím vyrovnali v počtu inkasovaných gólů Winnipegu, jenž v základní části obdržel jen 199 branek.

Barkov získal Selke Trophy už v roce 2021, o rok později pak skončil v hlasování třetí. V letech 2022 a 2023 byl nejlépe bránícím útočníkem zvolen Patrice Bergeron.

„Samozřejmě to pro mě hodně znamená,“ řekl Barkov v době, kdy byl teprve vyhlášen finalistou. „Každý rok se snažím dělat svou práci a být co nejlepší v obraně i v útoku. Samozřejmě, hrát v dobrém týmu s dobrým systémem a skvělými spoluhráči, to také pomáhá.“

Momentálně ovšem Barkova mnohem více zajímají boje o Stanley Cup. Floridě se podařilo vyřadit Tampu Bay a Boston, ve finále Východní konference tak Panteři vyzvou Rangers z New Yorku. A očekávají se opravdu tuhé bitvy.

„Bude to opět zábavná bitva,“ predikuje Barkov. „Už proti Tampě a Bostonu to byly opravdu tvrdé souboje a přesně to samé očekávám i proti Rangers. Je to úplně jiný tým než Boston. Je to pro nás velká výzva a moc se na ni těšíme,“ dodal.

Zatímco budou Panthers s Rangers bojovat o postup do finále Stanley Cupu, bude během května rozhodnuto o vítězech dalších tří ocenění. Ve středu se určí držitel Jack Adams Award, v úterý 28. května držitel King Clancy Memorial Trophy a o dva dny později také vítěz Lady Byng Memorial Trophy.

