Největší rivality v NHL: Drsné kanadské osmdesátky

Obecně vzato můžeme výraz rivalita definovat jako soutěživost mezi dvěma nebo více stranami, které se proti sobě snaží uspět. V kolektivních sportech vzniká rivalita mezi dvěma týmy z mnoha různých důvodů. Mezi ty hlavní patří geografická blízkost, znalost soupeřů, incidenty na ledě i kulturní, jazyková nebo národní hrdost.

Ani nejslavnější hokejové lize se rivalita nevyhýbá. Spíše naopak. Ve své více než stoleté historii zažila nejednu situaci, kdy jiskření na ledě neuhaslo s posledním hvizdem rozhodčího, ale rozhořelo se v neutuchající plamen emocí, který vydržel plápolat po několik dekád.

Těchto hokejových „derby“ zažila NHL opravdu hodně. V našem seriálu si připomene ty pravděpodobně nejpamátnější a nejintenzivnější, které se nesmazatelně zapsaly do historie nejrychlejší kolektivní hry na světě.

Minulý díl jsme věnovali škádlení mezi Bruins a Flyers v sedmdesátých letech. Dnes budeme vyprávět několik epických příběhů z bitvy o nadvládu nad jednou kanadskou provincií. Jsou to příběhy o srdnatosti a odvaze, o radosti z vítězství i agónii z porážky. Jsou skutečné a pravdivé. Bitva o Albertu bývala divoká a přesvědčivá.

Vítá vás Alberta

Starý bar ve městě Red Deer. Stotisícové město na dálnici č. 2, usazené přesně na půl cesty mezi Edmontonem a Calgary. Příznivci Oilers okupují severní část baru a fandové Flames popíjejí pivo na jižní straně. Uprostřed čára, která oba tábory i bar rozděluje. Na vše bedlivě dohlíží jelení hlava přidělaná nad krbem a oblečená do svetru rozhodčího s jmenovkou Van Hellemond. Typická atmosféra bojů o play-off konce osmdesátých let.

Kanadská provincie Alberta zažívala v osmdesátých letech zlatý hokejový věk. Díky fúzi s konkurenční WHA vstoupili v sezóně 1979-80 do kolotoče NHL Edmonton Oilers. A o rok později získalo svůj tým i nejlidnatější město této provincie Calgary, kam se přestěhovali Flames z Atlanty.

Profesionální hokejový tým ve dvou největších městech té samé kanadské provincie? Podmínky pro vznik rivality takřka ideální.

Netrvalo dlouho a oba týmy se propracovaly mezi absolutní elitu ligy. Edmonton vybudoval mužstvo, které překypovalo talentem a rychlostí. Wayne Gretzky, Mark Messier, Paul Coffey, Grant Fuhr, Jari Kurri nebo Glen Anderson. Co jméno, to budoucí člen torontské Síně slávy.

Ani Calgary nechtělo zůstat pozadu. Ve svém středu nemělo individuality takového kalibru. Mančaft spoléhal spíš na semknutý kolektiv, kvalitní defenzívu a propracovaný systém.

Oba týmy z provincie Alberta se staly miláčky Smytheovy divize. Mezi lety 1982–1990 nepoznala tato divize jiného vítěze. Ale rivalitu dělá především play-off.

Tehdejší systém nasazování týmů do vyřazovacích bojů byl celkem jasný a přehledný. NHL měla dvě konference, každá z nich dvě divize. Z každé divize postoupily čtyři týmy. Vzhledem k tomu, že se oba týmy v těchto letech neumístily nikdy hůře než na třetím místě, střetávaly se v play-off celkem často.

V letech 1983, 1984 a 1988 byli úspěšnější Olejáři. Plameny pokořily svého rivala pouze v roce 1986. Sedmý zápas této série rozhodl kuriózní vlastenec. Steve Smith, mladý nadějný bek Oilers, při snaze o rozehrávku nastřelil ve třetí třetině za stavu 2:2 zpoza branky brusli svého gólmana, od něhož se puk odrazil do sítě.

Flames v tomto roce dokráčely až do finále, kde nestačily na další kanadský tým, slavné Les Canadiens.

Oba týmy si finálovou bitvu zopakovaly o tři roky později a role se obrátily. Slavný pohár Lorda Stanleyho poprvé v historii zavítal do jiného města v provincii Alberta než do Edmontonu. Mimochodem finále v roce 1989 bylo posledním ryze kanadským.

O dominanci obou celků z kanadské provincie Alberta svědčí i fakt, že alespoň jeden z nich byl ve finále Stanleyova poháru nepřetržitě od roku 1983 až do roku 1990.

"Je to příběh dvou měst," vzpomínal bývalý obránce Flames Neil Sheehy. "Dvou měst, která se nenávidí."

Právě Sheehy byl jedním z akcelerátorů vzájemné rivality. V roce 1983 podepsal s Calgary smlouvu jako volný hráč z univerzity (vystudoval Harvard, získal právnický titul a později se stal hráčským agentem). Bojoval o místo v sestavě, když si ho jednou zavolal trenér Bob Johnson do kanceláře.

Sheehy na toto setkání vzpomíná takto: „Řekl mi tím drsným hlasem: ‚Sheehy, jsi jako herec v divadelní hře na Broadwayi. Víš, co se stane, když herec neumí hrát?‘ A já řekl: ‚Co se stane, trenére?‘ A on řekl: ‚Přivedou nového herce. Teď vypadni a pobav ty lidi!‘ “

Sheehy si chtěl udržet místo v sestavě stůj co stůj, rozhodl se tedy, že zkusí rozhodit největší hvězdu nejen nenáviděného soupeře, ale i celé ligy. Při vzájemných zápasech s Olejáři neustále kroužil kolem Gretzkého a snažil se ho rozptýlit řečmi či drobnými šťouchanci. Byl tak otravný, že i vyhlášený pacifista The Great One pronesl před novináři větu: „Neil Sheehy je jediný důvod, proč by neměly být bitky vyřazeny ze hry.”

Gretzky si veškerá příkoří vynahradil v play-off roku 1988. Druhý zápas série s nenáviděnými rivaly dospěl až do prodloužení. Na jeho konci byl vyloučen edmontonský Messier. Domácí Plameny dostaly výhodu přesilové hry. Při vlastním oslabení se dostal do úniku Gretzky a ranou z levého křídla prostřelil Vernona v brance Flames. To ohlušující ticho v hale Saddledome patří k nejpamátnějším okamžikům bitev o Albertu.

V roce 1991 se oba týmy utkaly v play-off na dlouhou dobu naposledy. Přispěly k tomu nejenom změny, které NHL provedla v uspořádání jednotlivých konferencí a divizí či způsobu jakým se nasazují týmy do vyřazovací části, ale i značný výkonnostní propad obou celků.

Na další sérii play-off si musela provincie Alberta počkat více jak tři desetiletí. Teprve v roce 2022 došlo opět na provinční bitvu. A byly to zápasy jako řemen!

Oba týmy se utkaly ve druhém kole. První zápas skončil divokým skóre 9:6 pro Plameny. Další čtyři duely však ovládli hráči Oilers i díky skvělým výkonům dua McDavid-Draisaitl. Německý útočník s kapkou oleje na dresu nasbíral v této sérii těžko uvěřitelných 17 bodů.

Do plamínků vyhasínající rivality poslední dobou mocně foukal především Matthew Tkachuk, který šest sezón oblékal dres s plápolajícím céčkem na hrudi. Způsobem hry hodně připomínající vzpomínaného Neila Sheehyho. Jeho souboje s ostrým hochem Olejářů Zackem Kassianem mají fanoušci ještě čerstvě v paměti.

Při vzpomínkách na zajímavé momenty nesmíme opomenout ani památnou bitku Sheldona Souraye s ikonou Plamenů Jerome Iginlou, při které si edmontonský bek zlomil ruku. Toto zranění zhatilo plány Oilers na jakýkoliv výhodný prodej jejich produktivního beka.

Další bitka, která se zapsala do paměti fanoušků obou celků, byla ta z roku 2010 mezi MacIntyrem a Ivanansem. Olejář Steve MacIntyre byl zkušený bitkař, zatímco pro Ivananse to byl první zápas v NHL a řemeslu ostrých hochů se teprve učil. Na premiéru si nevybral zrovna nejvhodnějšího soupeře. MacIntyre s ním neměl žádné slitování. Po krátkém oťukávání přišlo tvrdé KO. Pro Ivananse to znamenalo nejen konec zápasu, ale i celé kariéry v NHL.

Zkušený novinář Mark Spector, který o této rivalitě sepsal knihu, mimo jiné trefně poznamenává: „Bitva o Albertu je jako sada pneumatik, ve kterých jste dlouho neměli vzduch. Můžete na těch pneumatikách chvíli jet, ale v určitém okamžiku musíte zajet k pumpě a napumpovat do nich trochu vzduchu. Jsou tady děti, které ani nevědí, o co jde."

Ve skutečnosti se fanoušci Edmontonu a Calgary neliší ve své lásce ke hře a svým týmům, od fandů ve větších hokejových městech, jako je Toronto či Montreal. Jsou to jen menší hokejové trhy. Ale když se jejich dva týmy střetnou v play off, připomínají malého šikovného útočníka, který hraje po boku drsňáků typu Davea Semenka nebo Tima Huntera – trochu se zvětší, a trochu víc se mu nafoukne hruď.

