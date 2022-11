Nežádoucí bek dostane šanci od Bruins. Miller podepsal vstupní kontrakt

Příběh Mitchella Millera dostává další kapitolu. Talentovaný dvacetiletý obránce, kterého před dvěma lety draftovala Arizona, ale na jeho práva se kvůli skandálu s šikanou vzdala, přeci jen dostane šanci zabojovat o místo ve slavné NHL. Tu mu poskytnou bostonští Medvědi, kteří s Millerem uzavřeli tříletý vstupní kontrakt.

Zdálo se, že kariéra Mitchella Millera je u konce, když na světlo světa prosákly informace o tom, že na škole šikanoval svého handicapovaného černošského spolužáka Isaiaha Meyerse-Crotherse. Toho s dalším spolužákem totiž trýznil nejen fyzicky, ale také psychicky, když ho například nutil jíst bonbóny z pisoáru.

Přesto to Arizona riskla a v roce 2020 ho draftovala ve čtvrtém kole. Způsobila tím ovšem poprask. Činovníci Coyotes přehodnotili svůj názor a práv na amerického beka se vzdali.

„S okamžitou platností jsme se rozhodli zříci práva na Mitchella Millera,“ oznámil tehdy Xavier Gutierrez, prezident a výkonný ředitel Kojotů. „Před tím, než jsme si ho vybrali, jsme si byli vědomi, že v roce 2016 byl strůjcem incidentu týkajícího se šikany. Tento způsob chování neschvalujeme, ale brali jsme to jako vzdělávací moment práce s Mitchellem. Od té doby jsme ale o celé věci zjistili víc,“ zmínil důvod, proč nakonec Miller v Arizoně nezakotvil.

„Rozhodnutí vzdát se práv na Mitchella Millera plně podporuju,“ uvedl před dvěma lety také generální manažer Bill Armstrong. „Mitchell je dobrý hráč, ale musíme udělat správnou věc nejen jako hokejový tým, ale také jako organizace.“

Po vynechané sezoně zářil

Vypadalo to, že tím definitivně kariéra nadějného obránce skončila. Miller totiž vynechal kompletní ročník 2020/21, během něhož nikde nehrál. Během té doby se účastnil komunitních programů, aby odčinil, co způsobil a varoval ostatní před tím, že nikdo není nikomu nadřazen, a že šikana je velmi špatná věc.

Po hokeji se mu ale stýskalo, a tak se v sezoně 2021/22 vrátil do celku Tri-City Storm v USHL, za který hrál už v sezoně 2019/20. A předváděl skvělé výkony. V 60 zápasech nasázel 39 branek a přidal 44 asistencí, což je na obránce skvostná bilance. Po zásluze se stal nejen obráncem roku, ale také hráčem roku USHL. Ve dvaceti letech prokázal, že i přes jeden kompletně vynechaný ročník hokej nezapomněl, že se napravil a má případným zájemcům, co nabídnout.

A nakonec se také smlouvy dočkal. V pátek uzavřel tříletý vstupní kontrakt s Bostonem Bruins v celkové hodnotě 2,85 milionu dolarů. Prozatím se má hlásit na farmě v Providence, kde si za své působení sice vydělá maximálně 82 500 dolarů ročně, ale má šanci ukázat, že na NHL má a může si splnit svůj sen.

„Když jsem byl v osmé třídě, udělal jsem extrémně špatné rozhodnutí a choval se velmi nezrale,“ řekl Miller v prohlášení po podpisu smlouvy. „Týral jsem jednoho ze svých spolužáků. Události hluboce lituji a dotyčné osobě se omlouvám. Od incidentu jsem lépe pochopil dalekosáhlé důsledky svých činů, které jsem před téměř sedmi lety nedokázal rozpoznat a pochopit,“ kál se.

„Snažím se být lepším člověkem a pozitivně přispívat společnosti. Jako člen organizace Bruins se budu nadále účastnit komunitních programů, abych se vzdělával a podělil se o své chyby s ostatními, abych ukázal, jaký negativní dopad mohou mít tyto činy na ostatní. Aby bylo jasno, to, co jsem udělal, když mi bylo 14 let, bylo špatné a nepřijatelné. Na tomto světě není místo pro neúctu k ostatním a já se zavazuji, že využiji této příležitosti a promluvím proti špatnému zacházení s ostatními."

Rozhodnutí podepsat Millera se může Bostonu trochu vymstít. Rozhodně se objeví lidé, kteří budou tento krok kritizovat a budou poukazovat na špatné činy, kterých se mladý obránce dopustil. Některá média toho využijí a budou po vedení týmu plivat špínu. Ostatně, už pár hodin po podpisu jsou sociální sítě plné jedu směrem k Bostonu, jeho vedení a hokeji celkově.

Prezident Bruins Cam Neely ovšem věří, že každý by měl dostat druhou šanci, aby dokázal, že se skutečně napravil. Zároveň si myslí, že v uplynulých týdnech Miller právě toto napravení a lítost nad svými činy prokázal celému vedení Bruins.

„Reprezentovat Boston Bruins je výsada, kterou jako organizace bereme vážně," cituje Neelyho web NHL. "Respekt a integrita jsou základní povahové rysy, které očekáváme od našich hráčů a zaměstnanců. Před podpisem Mitchella s ním strávily naše skupiny pro hokejové operace a vztahy s komunitou několik posledních týdnů, aby lépe porozuměly tomu, kdo je jako jednotlivec, a dozvěděly se více o významné chybě, kterou udělal, když byl na střední škole.“

„Během tohoto hodnotícího období byl Mitchell odpovědný za své nepřijatelné chování a prokázal své odhodlání spolupracovat s mnoha organizacemi a profesionály, aby se dále vzdělával a využil svou chybu jako poučný moment pro ostatní. Očekává se, že bude pokračovat v této důležité vzdělávací práci s osobním rozvojem a komunitními programy i jako člen organizace Bruins,“ dodal.

