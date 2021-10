NHL jede dál! Hrát se bude na pěti stadionech

Předkrm v podobě prvních dvou zápasů mají fanoušci NHL za sebou. Zatímco Tampa Bay nepotvrdila roli favorita, Vegas doma přetlačilo nováčky ze Seattlu. Úterní noc je však minulostí, oči jsou upřeny na tu dnešní. Hrát se bude hned pět zápasů.

A bude vskutku z čeho vybírat.

Jako první se odehraje velké derby, na které se těší celá Kanada. Toronto, které je opět plné očekávání, na domácím ledě přivítá rivaly z Montrealu, kteří za sebou mají o dost úspěšnější ročník. U obou týmů se nyní řeší gólmani. Zatímco domácí mají příjemný problém v podobě dvou kvalitních brankařů Campella s Mrázkem, Habs se musí obejít bez Careyho Price.

Jen půl hodiny po vhození puku v Torontu se to samé stane v hlavním městě USA. Capitals doma přivítají Rangers. Od Rangers se toho letos čeká hodně, už není čas ztrácet čas. Newyorčanům dobrou náladu trochu pokazil Vitalij Kravcov, který si pravděpodobně vytrucuje odchod.

Po dvou zápasech na východním pobřeží se dění přesune na opačnou stranu kontinentu.

Anaheim započne sezonu, ve které bude chtít ukázat, že není otloukánkem. Ostatně, jeho největší hvězda John Gibson před sezonou řekla, že chce vyhrávat. Měl bys teda změnit tým, Johne, chtělo by se dodat. Prvním soupeřem bude Winnipeg, který je mnohými označován za černého koně soutěže. V létě totiž solidně posílil a jeho obrana, jež byla největším problémem, se zdá být vyřešena.

Zajímavý souboj se odehraje i v Coloradu, které přivítá Chicago. Domácím hází vidle pod nohy hlavně koronavirový protokol, na kterém se ocitl kromě trenéra Bednara i hvězdný MacKinnon. Blackhawks na ledě favorita nemají co ztratit, avšak podle předsezonních řečí to zní, že play off je pro Kaneovu partu minimem. Vždyť se vrací kapitán Toews!

Posledním zápasem na středečním menu je další kanadský souboj. V pacifickém derby se střetnou Edmonton, jenž byl v létě vidět hlavně díky příchodu Zacha Hymana, a Vancouver, jehož léto se točilo hlavně kolem toho, kdy podepíšou drahokamy v podobě Quinna Hughese a Eliase Petterssona. I v tomto utkání jsou favorité domácí.

01:00 Toronto Maple Leafs – Montreal Canadiens

01:30 Washington Capitals – New York Rangers

04:00 Anaheim Ducks – Winnipeg Jets

04:00 Colorado Avalanche – Chicago Blackhawks

04:30 Edmonton Oilers – Vancouver Canucks

Share on Google+