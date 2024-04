NHL zveřejnila kompletní nominaci pro cenu Billa Mastertona

Konec základní části se blíží, díky čemuž se také blíží rozhodování o individuálních trofejích za sezonu 2023/24. Liga během pátečního večera oznámila kompletní seznam 32 hokejistů, kteří byli nominováni na ocenění Bill Masterton Memorial Trophy. V průběhu příštích týdnů bude seznam zúžen na tři finalisty, z nichž vzejde držitel této ceny.

Bill Masterton Memorial Trophy je každoročně udělována Asociací profesionálních hokejových novinářů hráči, který je nejlepším příkladem vytrvalosti, sportovního ducha a oddanosti lednímu hokeji.

Toto ocenění je pojmenováno po Billovi Mastertonovi, jenž je v historii NHL jediným hokejistou, který zemřel přímo na následky zranění, jež utrpěl na ledě. V roce 1968 tehdy devětadvacetiletý Masterton, jenž absolvoval svou první sezonu v NHL v dresu Minnesoty North Stars, utrpěl během zápasu s Oaklandem vážné zranění mozku poté, co do něj vjeli obránci Larry Cahan a Ron Harris a v důsledku srážky dopadl na hlavu. Zranění nebylo slučitelné s životem a po necelých dvou dnech byl odpojen od přístrojů.

Ocenění, které se na jeho počest uděluje od sezony 1967/68, získal doposud jediný český hokejista. Stal se jím v roce 2016 Jaromír Jágr, jenž tehdy ve 44 letech pomohl Floridě k diviznímu titulu a postupu do play-off 66 kanadskými body.

V minulé sezoně obdržel cenu Billa Mastertona Kris Letang, jenž v listopadu 2022 prodělal svou druhou mrtvici během kariéry, ale po necelých dvanácti dnech se vrátil znovu na led. Během minulé sezony navíc Letang utrpěl zlomeninu nohy a musel se vypořádat se smrtí otce.

Kompletní seznam nominovaných pro Bill Masterton Memorial Trophy

Anaheim - Urho Vaakaneinen (obránce)

Arizona - Connor Ingram (brankář)

Boston - Danton Heinen (útočník)

Buffalo - Ukko-Pekka Luukkonen (brankář)

Calgary - Oliver Kylington (obránce)

Carolina - Frederik Andersen (brankář)

Chicago - Colin Blackwell (útočník)

Colorado - Jonathan Drouin (útočník)

Columbus - Zach Werenski (obránce)

Dallas - Matt Duchene (útočník)

Detroit - Alex Lyon (brankář)

Edmonton - Vincent Desharnais (obránce)

Florida - Oliver Ekman-Larsson (obránce)

Los Angeles - Viktor Arvidsson (útočník)

Minnesota - Marco Rossi (útočník)

Montreal - Joel Armia (útočník)

Nashville - Michael McCarron (útočník)

New Jersey - Curtis Lazar (útočník)

New York Islanders - Cal Clutterbuck (útočník)

New York Rangers - Jonathan Quick (brankář)

Ottawa - Claude Giroux (útočník)

Philadelphia - Sean Couturier (útočník)

Pittsburgh - Sidney Crosby (útočník)

San Jose - Justin Bailey (útočník)

Seattle - Joey Daccord (brankář)

St. Louis - Nathan Walker (útočník)

Tampa Bay - Michael Eyssimont (útočník)

Toronto - Ilja Samsonov (brankář)

Vancouver - Noah Juulsen (obránce)

Vegas - Alex Pietrangelo (obránce)

Washington - TJ Oshie (útočník)

Winnipeg - Laurent Brossoit (brankář)

