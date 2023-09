Ničuškin se připojil ke Coloradu, navenek žádná zášť nepanuje

Jak přijmou hokejisté Colorada zpátky ve svém týmu Valerije Ničuškina? Otázka, kterou se někteří fanoušci Avalanche docela zabývali, má své rozuzlení. Osmadvacetiletý útočník se šest dní před startem tréninkového kempu objevil na ledě a se svými spoluhráči vtipkoval a smál se. Žádná zášť z aféry, ke které došlo v dubnu během úvodního kola play-off, navenek nepanuje.

Bylo to vůbec poprvé, co se Ničuškin objevil na veřejnosti ve společnosti řady svých spoluhráčů. Z týmu odešel kvůli osobním důvodům před třetím utkáním úvodního kola play-off proti Seattlu. Pozadí opuštění týmu bylo ale skutečně záhadné a zejména v Denveru se jednalo o ožehavé téma.

Na Ničuškinově hotelovém pokoji totiž byla objevena intoxikovaná žena, která nakonec skončila v nemocnici. Ničuškin mezitím odcestoval na letiště a odletěl zpět do Denveru. Ve zbytku série se už na ledě neobjevil.

Mnozí fanoušci vinili právě Ničuškina z toho, že Colorado nedokázalo přes Seattle projít a prohrálo s ním 3:4 na zápasy. Podle jejich názorů nechal Rus tým ve štychu a v klíčovou fázi sezony mančaft oslabil. Obdobný vztek vůči němu mohli mít i jeho spoluhráči, přinejmenším někteří. Jak to ale vypadá, pokud někdo cítí vůči Ničuškinovi zášť, nechává si to pro sebe.

Z dostupných informací se při tréninku na ledě udržovala velmi pohodová atmosféra a Ničuškin rozhodně nebyl mimo kolektiv. Při prvotním pohledu se tak dá říct, že hráči Lavin hodili nepříjemnou situaci z play-off se Seattlem za hlavu. Což je pro pohodu v kabině klíčové.

Ničuškinovi rozhodně pomohlo také to, že byl vyšetřován zástupci NHL, kteří jeho jméno nakonec očistili a uvedli, že se ničeho špatného nedopustil. Colorado tak půjde už do kempu s tím nejlepším, co má v tuto chvíli k dispozici (s výjimkou zraněných).

Rodák z Čeljabinsku rozhodně k tomu nejlepšímu v dresu Lavin patří. I proto v červenci 2022 uzavřel osmiletou smlouvu v celkové hodnotě 49 milionů dolarů. Za tuto královskou smlouvu se v uplynulém ročníku odvděčil v základní části 17 brankami a 30 asistencemi v pouhých 53 odehraných zápasech.

