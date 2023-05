Nino Niederreiter je zatím v otázce své budoucnosti stále otevřený

U Jets končí příští sezonu pakty mnoha stabilním hráčům kádru, mezi něž patří i Švýcar Nino Niederreiter. Na jádro jsou ovšem navázáni i jiní členové sestavy jako například Nikolaj Ehlers nebo Kyle Connor, kteří budou zanedlouho v podobné situaci.

Nejasnosti ohledně budoucnosti celku z mrazivé části Kanady pochopitelně nenechávají chladné nejen fanoušky, ale i samotné hráče, kteří stále nevědí, co bude dál. Nikdo nechce být pochopitelně součástí přestavby, jelikož čas na dobytí Stanley Cupu je velmi omezený a jádro Winnipegu už je ve věku, kdy nemůže spoléhat na dlouhodobý plán.

Tým už je nyní na pomezí konkurenceschopnosti s elitou ligy a před vedením stojí tedy velmi těžký úkol. Nehledě na to, že nezbývá mnoho času do doby, kdy vyprší smlouva Nikolaji Ehlersovi a Kylu Connorovi. Složitost situace si uvědomuje i Nino Niederreiter.

„Máme elitního brankáře, v týmu máme úžasné střelce gólů, spoustu skvělých kluků, ale je na vedení, co udělá.“

„Máme skvělou fanouškovskou základnu, ale také vím, že je tady velmi tvrdý trh. Mnoho volných hráčů sem opravdu nechce jít, protože vlastně neví, do čeho jdou. Všichni často na první pohled nespravedlivě odsuzují město. Starají se tu o hráče opravdu velmi dobře. Je to mnohem lepší, než si spousta lidí myslí.“

Hvězdný útočník Jets Nikolaj Ehlers by si moc přál, aby Niederreiter zůstal v týmu, co možná nejdéle.

„Žil jsem šest let ve Švýcarsku. Mluvím švýcarskou němčinou, takže komunikace mezi námi je naprosto bezproblémová. Máme také stejného agenta. Nino je skvělý chlap a způsob, jakým pracuje na ledě je něco, čeho si velmi vážím. Jakmile přišel, hned zapadl. Myslím, že je to hráč, kterého si budeme chtít nechat.“

Uvidíme tedy, jak nakonec celá situace dopadne. Nino Niederreiter by se zřejmě setrvání nebránil, ale podmínkou by bylo podepsání i zbytku týmu, což moc nadějně nevypadá. Otázkou je, jak to bude po rozhodnutí vedení vidět Kyle Connor a Nikolaj Ehlers, kteří se také brzy dočkají statusu nechráněného volného hráče a budou si moci vybírat z nabídek konkurence.

