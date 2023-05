Nová tvář mezi trenéry? Capitals, Ducks a nyní i Rangers hledají čerstvý vítr

Vypadá to, že se řady mužů, kterým byla svěřena možnost šéfovat střídačce týmu NHL, brzy rozroste o nové jméno. Asistent trenéra Toronta Spencer Carbery totiž bude podle všeho během následujících týdnů hodně žhavým zbožím na trenérském trhu. O povolení s ním hovořit požádaly už tři organizace, které se nedávno rozloučily se svými kouči.

Jednačtyřicetiletý Carbery má velmi zajímavý životopis. Od roku 2010 pracoval v ECHL u týmu South Carolina Stingrays, kde se z pozice asistenta trenéra vypracoval až na pozice hlavního kouče a ředitele hokejových operací. Přes OHL a AHL, kde pracoval jako asistent v Providence a následně tři sezóny jako hlavní trenér Hershey Bears, se dostal před sezonou 2021/22 do Toronta, kde působil v posledních dvou letech jako asistent Sheldona Keefa.

Vše ale nasvědčuje tomu, že si jeho nezlomné pracovitosti všimlo hned několik týmů, které hledají na svou střídačku nového lodivoda.

Carbery přitom má zájemcům rozhodně co nabídnout. Jeho hlavní prací pod Keefem bylo řízení přesilovek. Torontu v uplynulé sezoně pomohl k 26% úspěšnosti, což byla druhá nejvyšší úspěšnost v celé NHL. Zajímavostí přitom je, že v uplynulé sezoně mohla být náplň jeho práce poněkud odlišná. Před touto sezonou totiž už jednal se San Jose, které se ale nakonec rozhodlo svěřit střídačku Davidovi Quinnovi.

Jako první měli požádat o možnost jednat s Carberym ve Washingtonu. O kvalitách tohoto trenéra moc dobře vědí, vždyť tři roky šéfoval jejich farmě v Hershey, kde dokonce podepsal několikaleté prodloužení smlouvy, než jej oslovilo Toronto.

Poté, co se Capitals dohodli na ukončení spolupráce s Peterem Laviolettem, jenž nedokázal tým dovést do play-off, nutně potřebují nový a svěží vítr. A Carbery se zdá být velmi zajímavou volbou. Výhodou vedení Washingtonu přitom nesporně je, že už s Carberym spolupracovalo. Získat ho do svých řad ale nebude nic snadného, zájemců je totiž více.

Před pár dny se objevila informace, že vedení Anaheimu Ducks začíná být trochu bezradné v hledání nového trenéra. Generální manažer Pat Verbeek měl podle Franka Seravalliho jednat dokonce se 468 potenciálními kandidáty, což je šílené číslo. A hned poté, co Toronto vypadlo z play-off, měl rovněž žádat o povolení jednat s Carberym. Dle informací je Carbery spolu s Andrewem Brunettem a Mikem Vellucim v užším hledáčku vedení Anaheimu, které se na konci základní části rozloučilo s Dallasem Eakinsem.

Kolem jednačtyřicetiletého Carberyho nyní začal kroužit ještě jeden tým, který se přitom může zdát být nejzajímavějším. Jedná se o New York Rangers. Jezdci nebyli spokojeni s brzkým vyřazením v play-off a ukončili spolupráci s Gerardem Gallantem. Možnost trénovat Rangers, kteří mají díky poměrně mladému jádru velký potenciál (věkový průměr hodně zvýšila akvizice Patricka Kanea a Vladimira Tarasenka před trade deadline), může chlapíka jako Carbery hodně lákat.

Kam nakonec zamíří kroky mladého trenéra, kolem něhož se v zámoří začíná rojit spousta spekulací, se ukáže během následujících týdnů. Poté, co Toronto vypadlo ve druhém kole play-off, může s potenciálními zájemci jednat. A dění z posledních dnů naznačuje, že se mu pořádně žhaví telefon.

