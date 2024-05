Nový trenér pro Winnipeg? Favoritem je prý dosavadní asistent

Winnipeg Jets poté, co Rick Bowness oznámil, že končí, spustili proces hledání nového trenéra. Prý se sešli s Craigem Berubem, trenérem vítězů Stanley Cupu z roku 2019, a projevili zájem o bývalého šéfa lavičky Toronta Maple Leafs Sheldona Keefa. A kdo dál?

Ačkoli se zdá, že současný asistent trenéra Jets Scott Arniel může být favoritem na uvolněný post hlavního kouče Ricka Bownesse, tým zkoumá trh s trenéry, který je momentálně velmi bohatý.

Cokoli jiného by bylo zanedbáním povinností a okamžité najmutí Arniela by pravděpodobně nesedlo fanouškům, kteří zažili vyřazení v prvním kole play-off.

Když ale Bowness minulý týden ukončil kariéru, Arniel dal jasně najevo, že chce být jeho nástupcem.

„Znají mé záměry, vědí, co chci, vědí, co bych hrál a jaký jsem člověk,“ řekl Arniel chvíli poté, co Bowness oznámil konec. „Ještě si o tom s vedením promluvíme. Je to opravdu v rané fázi.“

Na tento okamžik se připravoval od chvíle, kdy byl před dvěma sezonami dosazen na pozici Bownessova asistenta a v některých případech se stal jasnou volbou, jelikož zastoupil Bownesse, když byl před dvěma sezonami mimo tým kvůli koronaviru, a znovu letos, když se staral o nemocnou manželku.

V čem vyniká? Mohou se mu připsat zásluhy za vedení obranné složky Winnipegu. Je však také zodpovědný za žalostné oslabení týmu.

Zatímco jména jako Keefe či Berube jsou známá, o Arnielovi se toho tolik neví. Nebyl hlavním trenérem v NHL více než deset let, v letech 2010 až 2012 strávil kus času u Columbusu, než byl v polovině druhé sezony propuštěn.

Na papíře dává pro Jets největší smysl. Nezruinuje rozpočet, bude levný. Má dobrý přehled o situaci ve Winnipegu, zná hráče, kulturu i systém, kterým se v posledních dvou sezonách hrálo.

Jeho historie v městě navíc sahá až do hráčských časů v týmu Jets, který ho v roce 1981 draftoval jako 22. hráče v celkovém pořadí, a v roce 2009 stál za střídačkou jako hlavní trenér týmu Manitoba Moose při jeho postupu do finále Calder Cupu. Farmu Winnipegu vedl čtyři sezony, pokaždé ji dostal do play-off.

