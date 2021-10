Obrovský skandál. Blackhawks promlčeli sexuální napadení, oběť teď poprvé promluvila

Tento příběh zaskočil snad celou hokejovou komunitu a rozhodně není pro slabé povahy. Nezávislé vyšetřování, které v uplynulých dnech potvrdilo skutečnost, že v organizaci Chicaga došlo v roce 2010 k závažnému činu bývalého videotrenéra, má navíc svou tvář.

Nezávislé vyšetřování odhalilo až letos, co se vlastně stalo. Přesto, že Blackhawks údajně situaci už dávno vyšetřovali a několikrát oběť označili za lháře.

Došlo k tomu během sezony 2010, kdy se Chicago poprvé po osmnácti letech probojovalo do finále Stanleyova poháru.

Je zvykem, že týmy bojující v play-off mají v kádru, případně na farmě, náhradní hráče, ať už by se stalo cokoliv. A přesně takovou roli měl hokejista, který ve vyšetřovacích spisech vystupoval pod jménem John Doe.

Jakožto mladý útočník pochopitelně snil o tom, že si zahraje v National Hockey League. A když byl povolán v průběhu vyřazovací části do prvního týmu, byl to pro něj splněný sen. Ten se ale později proměnil v noční můru.

Vinu za to nese tehdejší videotrenér Brad Aldrich. Jak sám hráč popisoval, měl to být člověk, který hokejistům pomůže díky své práci ke zlepšení na ledě. Od toho přece trenéři jsou, že?

Následující řádky vyobrazují nechutné okolnosti v bytu Brada Aldricha a nedoporučují se slabším povahám.

Aldrich však svou pozici zneužil. Jakožto ten, kdo stříhá materiál pro trenéry Blackhawks, měl blízko k šéfovi lavičky Joelu Quennevillovi.

Doe ve spisu popisuje, jak jej Aldrich pozval k sobě na večeři. Po jídle, během něhož obsluhoval svého hosta i alkoholickými nápoji, zamířili do místnosti s postelí a televizí. Místo plánovaného sledování hokejových zápasů ale přišel šok.

Aldrich několikrát přepnul na program s pornografickým obsahem. Když se to stalo potřetí, začal Doea sexuálně obtěžovat. Vyhrožoval mu, že pokud si nelehne a nebude si to užívat, zařídí, aby si nikdy v NHL nezahrál.

Mladý hokejista musel přetrpět orální sex a masturbaci videotrenéra, než konečně z domu utekl. Jak sám ve spisu popisoval, domů dojel absolutně šokován a následující dny, kdy násilníka vídal na trénincích, pro něj byly plné strachu.

Jako první se Doe svěřil Paulu Vincentovi, jednomu ze "skills" trenérů Hawks. V rozhovoru pro TSN mu vyjádřil obrovskou vděčnost, právě on mu pomohl sdělit tuto nepříjemnou skutečnost. Jenže tím to neskončilo.

Jak už bylo zmíněno, Jestřábi se v tu chvíli nacházeli před branami finále. Na poradě, které se zúčastnili Al MacIsaac, Stan Bowman, Jay Blunk, Kevin Cheveldayoff, John McDonough, Jim Gary a tehdejší trenér Joel Quenneville, bylo rozhodnuto, že klub upřednostní hokej před tímto závažným tématem. V první řadě se Blackhawks zaměří na Stanley Cup.

Ten se jim nakonec povedlo získat.

Kdo je John Doe?

Chtělo to pořádnou dávku odvahy, oběť odporného chování se ale v posledních dnech rozhodla vystoupit. Hrozivou zkušenost má za sebou dnes jednatřicetiletý Kyle Beach, aktuálně útočník třetiligového EHC Erfurt v Německu.

V emotivním rozhovoru pro TSN na něm bylo vidět, jak obtížné je vystoupit a o traumatizující zkušenosti mluvit.

Beach musel přetrpět skutečnost, že Aldrich, který jej sexuálně napadl, zůstal u týmu a slavil i výhru Stanley Cupu, s pohárem navíc strávil i jeden den. „Bylo mi zle. Nahlásil jsem to a nic se nestalo. Bylo to, jako kdyby byl jeho život stejný, jako den před tím. Vidět ho slavit se spoluhráči, na týmových fotkách… Cítil jsem se jako nic. Cítil jsem se, jako kdyby on měl pravdu a já ne,“ líčil Beach.

Podle spisu mu dokonce Jim Gary řekl, že je to jeho chyba, protože se do té situace dostal sám. Dokonce i spoluhráči se Beachovi posmívali a v jeho přítomnosti používali homofobní urážky. Že o celé záležitosti věděli všichni v kabině, později potvrdili Nick Boynton a Brent Sopel, kterým je Beach vděčný, že ačkoliv z toho nic neměli, byli ochotni se s touto pravdou podělit.

Beach nenašel pomoc ani u lidí, kteří to mají v popisu práce. Zástupce hráčské asociace NHL Don Fehr mu v minulosti slíbil, že situaci prošetří, avšak tak neučinil.

Nebylo to naposledy

Strašidelné chování Brada Aldricha u Beache neskončilo. Po konci u Blackhawks pracoval v národním programu americké hokejové reprezentace, následně na univerzitě v Miami a posléze i v Michiganu, kde v roce 2013 našel další svou oběť – teprve šestnáctiletého atleta.

„Omlouvám se. Je mi strašně líto, že jsem neudělal více, ačkoliv jsem měl, aby se mu to nestalo,“ komentoval se slzami v očích případ ještě mladšího sportovce. „Zároveň bych mu chtěl poděkovat. Když jsem se o tomto jedinci z Michiganu dozvěděl, dodalo mi to sílu a tlačilo mě to, abych něco udělal. Zkrátka abych se ujistil, že už se to nikdy nikomu nestane. Bohužel spolu máme něco společného, takže bych se s ním rád sešel.“

Kyle Beach je z pochopitelných důvodů hrdinou, jeho případ má inspirovat ostatní oběti podobného nechutného chování. Zároveň už také probíhá čistka zodpovědných, v Chicagu skončili Stan Bowman a Al MacIsaac, tedy generální manažer a viceprezident hokejových operací. V těchto dnech je naplánována schůzka komisionáře soutěže Garyho Bettmana s dalšími, kteří tehdy byli součástí zmíněné porady – současným trenérem Floridy Joelem Quennevillem a manažerem Winnipegu Kevinem Cheveldayoffem.

Obrovský skandál může hodně pošpinit NHL. Trvalo to jedenáct let, než se pravda Kylea Beache dostala na povrch.

