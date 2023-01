Osmý ze Západu vs. osmý z Východu či to nejhorší z Pacifické divize. NHL nabídne šest duelů

NHL pokračuje ve spanilé krasojízdě, nejslavnější liga světa nabídne před nabitým víkendem pouhých šest zápasů. Uvidíme hned několik pikantních divizních soubojů. Přestřelku by mohl nabídnout duel Anaheimu se San Jose. Do Winnipegu dorazí Blesky a hrát budou i další celky. Pojďme se podívat na noční souboje trochu detailněji.

První zápasy noci startují tradičně v jednu hodinu ráno. V tuto dobu začne utkání mezi Detroitem a Floridou. Půjde o pikantní duel celků z Atlantické divize, které v tabulce dělí jediný bod, o chlup jsou lepší Red Wings. Detroit se po nepříjemných prosincových porážkách pomalu zvedá na nohy, z posledních pěti duelů zvítězil třikrát, naposledy však nezvládli duel s Devils. Na druhé straně bude stát nevyzpytatelná Florida. Panteři vyhráli z posledních pěti utkání pouze dva, výtečně se daří především Mattovi Tkachukovi, který celek z Floridy bodově táhne. Tyto dva týmy čeká druhý vzájemný souboj v probíhajícím ročníku, ten první vyhrála zkraje prosince Florida poměrem 5:1.

V jednu ráno začne i zápas mezi Washigtonem a Nashvillem. Capitals mají v posledních dnech poměrně solidní formu, po vánoční pauze ještě po šedesáti minutách nenašli přemožitele. Vynulovali Rangers, zvítězili nad Montrealem a Columbusem, naopak padli v prodloužení s Ottawou i Buffalem. Nashville zakládá vítěznou šňůru, po povinném vítězství nad Montrealem včera přemohl Carolinu. Půjde o druhé vzájemné měření sil, v tom prvním slavil Washintgon, který vyhrál poměrem 3:0.

O hodinu později vjedou na led ve Winnipegu Blesky z Tampy. Bude to velmi zajímavý souboj pátého nejlepšího oslabení ligy v podání Jets proti páté nejlepší přesilovce ligy, která zdobí Tampu. Winnipeg poslední tři zápasy soupeřil s kanadskými protivníky, ze soubojů proti Calgary, Edmontonu a Vancouveru vyšel velmi dobře, když získal šest bodu do tabulky. Tampu naposledy zastavila Minnesota, se kterou floridský celek padl 1:5. Bude to první vzájemný souboj mezi Jets a Lightning v sezoně.

Pikantní souboj se odehraje i v rámci Centrální divize, Chicago přivítá Arizonu. Oby týmy prožívají velmi protrápený ročník. Blackhawks dokázali zvítězit pouze osmkrát, naposledy se jim to podařilo na Vánoce, když opanovali zápas s Columbusem. Na opačné straně ledové plochy bude číhat Arizona. Kojoti měli slušný závěr roku, když dokázali porazit Los Angeles, Colorado a Toronto, po těchto výhrách však přišla i další série porážek. Půjde o první vzájemné měření sil rivalů z Centrální divize.

Osmý celek ze Západu se utká s osmým celkem na Východě. Calgary má na kontě po 39 zápasech 43 bodů, Ostrované mají o zápas a o tři body více. Velmi dobrý ročník prožívá Matthew Barzal, který bodově táhne Islanders. Důležitým dílkem ve skládačce Calgary je Elias Lindholm. V sezoně se tyto dva celky už jednou setkaly, na Long Islandu uspěli po prodloužení domácí.

Ve čtyři ráno půjde do akce Anaheim, který přivítá San Jose. Ducks se v tabulce celé ligy nachází na 30. pozici a postup do play off by byl spíše utopií. Podobně jsou na tom hokejisté San Jose Sharks, kteří jsou v tabulce celé ligy jen o jednu pozici výše a před Anaheimem mají k dobru pět bodů. Dva nejhorší celky Pacifické divize se střetnou již po čtvrté. Předchozí měření sil byla bohatá na góly, dvakrát vyhrál po nájezdech Anaheim, naposledy však Sharks své soupeře přestříleli 6:1.

