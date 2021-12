Ovečkin může hrát i po čtyřicítce, myslí si jeho trenér

Je mu 36 let. To už je požehnaný sportovní věk. Přesto válí jako za mlada. Alexandr Ovečkin hraje svůj životní hokej a předvádí bodově nejlepší vstup do sezóny v kariéře. Pokud mu Capitals v létě prodloužili kontrakt o celých pět let, prozatím nemusí ani trochu litovat.

Po jeho skončení mu bude 40 a půl. Trenér Washingtonu Peter Laviolette je ale přesvědčený, že ruský střelec bude mít na NHL i v tomto věku. Prý může pokračovat i po sezóně 2025-26.

„Určitě je tam šance,“ řekl Laviolette před pár dny v rádiu. „Poslouchejte, on miluje tuhle hru, miluje tenhle tým. Jak stárnete, je to hodně o zdraví, nicméně on je stále velmi silný. Mám to denně před očima.“

Ovečkin odehrál v NHL už 1221 zápasů, což je čtvrté nejvyšší číslo mezi aktivními hráči. Lídrem je aktuálně Joe Thornton (1693) z Floridy, který je ale o celých šest let starší.

Moskevský rodák skutečně vynechává ze zdravotních důvodů minimum utkání. Je to tím obdivuhodnější, že hraje fyzicky náročný hokej, což dokládá níže uvedená statistika. Jde o součet branek a rozdaných hitů od výluky 2005-06. Vyhlášení střelci nejen, že zaostávají o skoro 300 gólů, ale absolutně se nemohou Rusovi rovnat ani v počtu zásahů tělem.

Za ojedinělou tělesnou schránkou mohou být i geny. Ovečkinova matka Taťána je dvojnásobnou olympijskou šampiónkou v basketbale (1976, 1980), otec Michail byl fotbalista. Alex coby nejmladší ze tří bratrů prý projevoval sportovní vlohy prakticky od narození.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+