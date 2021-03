Ovečkinův zkrat. Ranou do slabin skolil Frederica

Tenhle zápas měl být především o Zdenu Chárovi. Od podpisu smlouvy s Washingtonem to byl jeho první duel v Bostonu. Nebyla to ale slovenská legenda, o které se po zápase mluvilo. Alex Ovečkin a Trent Frederic se dostali do potyčky, která vyústila až v Rusův nesportovní úder do slabin.

Bostonský Trent Frederic asi nikdy nebude sbírat body po hrstech nebo zářit v sestřizích, jeho role na ledě je totiž úplně jiná. Bránit, hrát tvrdě a provokovat.

Už dříve v sezoně se mu to proti Capitals povedlo, když se pobil s Tomem Wilsonem. V dnešním zápase hlídal právě Ovečkina. A bylo se na co dívat.

První situace byla možná trochu úsměvná. Po menším souboji právě s Fredericem spadl Ovečkin nešikovně na mantinel. Hvězdný Rus se sebral a šel si to s mladíkem vyříkat. Ten neváhal a okamžitě sundal rukavice. Sedmý nejlepší střelec historie NHL však nabídku k "tanci" odmítl a jenom ležérně rozpažil. „Co si myslíš? Že se s tebou budu bít?“ jako by naznačoval.

Ve třetí třetině se tihle dva potkali u hrazení znovu.

Fredericovi se podařilo Ovečkinovi sebrat puk. Pak se ale mladý útočník rozhodl kapitána Washingtonu párkrát krosčekovat. To už Ovečkin vybouchl a soupeře hokejkou udeřil přímo mezi nohy.

Souboj rozhodčí vyhodnotili jako vyrovnaný. Frederic dostal dvě minuty za krosček, Ovečkin dvě za sekání.

Na sociálních sítích se posléze objevovaly rozdílné názory. Někteří fanoušci chválili Frederica, že svou roli zvládl výtečně a Ovečkinovi nedovolil skórovat, navíc ho poslal na dvě minuty na trestnou lavici. Jiní se zase zastali Ovečkina, že když to nejde po dobrém, tak to půjde po zlém.

Lépe nakonec dopadl tým Ovečkina, jenž si po nájezdech odnesl i druhý bod.

Ale pozor, už v noci na sobotu nás čeká odveta! Všechna pozornost bude asi směřovat na tuto dvojici. Dočkáme se bitky?

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+