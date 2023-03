Pád Ovečkinova parťáka. Kuzněcov hraje ve třetí lajně, požádal o výměnu

Ruská kolonie se ve Washingtonu začíná pomalu vytrácet. Alex Ovečkin sice stále zůstává, nicméně Dmitrij Orlov našel působiště jinde a je dost možné, že ho v létě bude následovat Jevgenij Kuzněcov. Tomu se vůbec nedaří a dle ruských médií požádal o odchod.

V klíčovém utkání proti Pittsburghu, který Washington nakonec prohrál, šlo o hodně. V podstatě o účast v play off. Velcí hráči dostali velkou důvěru. Ne však Jevgenij Kuzněcov, ten už ve třetím zápase za sebou začínal zápas ve třetí lajně.

Vlastně to sumíruje celou Rusovu sezonu. Trenér Peter Laviolette s ním šachuje pořád. Důvodem byla nejen jeho neproduktivita, ale také spousta zdravotních problémů, které Lavioletta a spol. ovlivnily.

Momentálně je v hierarchii před ním Dylan Strome a Nicklas Bäckström. A nevypadá to, že by se mělo cokoliv měnit. Strome hraje výborně a Bäckström je jistota.

A to údajně není nic, co by se Kuzněcovovi líbilo. Když se před víkendem objevily zprávy, že by se s Rusem mohl Washington rozloučit, přišla ruská média s podrobnější verzí.

„Útočník Washingtonu Jevgenij Kuzněcov chce pryč z klubu, a to ze své vůle,“ stojí v článku Match TV. „V pátek se objevily zprávy o tom, že by mohl být vyměněn. Nicméně dle našich zdrojů se sám Kuzěncov už dva roky dožaduje odchodu. Zatím mu jeho klub nevyhověl."

Zprávy o možném odchodu se objevují jen pár dní poté, co Tarik El-Bashir, novinář zaměřený na Capitals, napsal, že klub je zklamán z Rusovy sezony a že mezi oběma stranami je přetrhaná důvěra.

Ve Washingtonu se tak z ničeho nic utvořila celkem zajímavá situace. O tom, že Kuzněcov hlavní město Spojených států opustí, je asi už rozhodnuto. Smlouvu má však ještě na dvě sezony s průměrným platem 7,8 milionu dolarů, což není zanedbatelná částka. Ve smlouvě má navíc dodatek s deseti týmy, kam nemůže být vyměněn.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+