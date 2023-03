Pastova padesátka! Česká hvězda mezi hokejovými velikány

Bylo to velmi blízko, přitom tak daleko. Jak se David Pastrňák začal přibližovat ikonické hranici padesáti vstřelených branek, začalo se o tom mluvit víc a víc. A v neděli to přišlo! Proti Carolině zapsal dokonce dva gólové zápisy. A přepisovala se historie.

Na padesátku si v neděli sáhnul už po chvilce hry. V samostatném úniku se zachoval jako střelec. Jinými slovy, s chladnou hlavou proměnil. Když pak zapsal gól číslo 51, stálo při něm jako při prvním gólu i štěstí, jeho bombu z přesilovky mohl gólman Andersen chytat.

„Byla to náhoda. Nevím, jak se to dělá,“ zasmál se Pastrňák po zápase na konto první branky.

Na to se ale historie ptát nebude. „Chutná to o dost líp s dvěma body v zádech,“ upozornil ale na další vítězství svého týmu. „Už jsem byl padesátce jednou blízko. Je to ale parádní moment, o to lepší, že to můžu sdílet se zrovna těmito spoluhráči, kterým patří velké poděkování.“

Když dáme stranou další vítězství Bostonu a zaměříme se Pastrňáka, dojdeme k závěru, že má opravdu výjimečný ročník. Bez nadsázky historický.

Pastrňák se stal teprve třetím střelcem v české historii, který na unikátní hranici padesáti branek dosáhnul. Kromě něj si výjimečný zápis hýčká Jaromír Jágr a Milan Hejduk.

S padesátým gólem také zaokrouhlil svůj bodový účet na šest set bodů. Přeskočil Michala Pivoňku na sedmnácté místo. Ještě v této sezoně by mohl překonat Tomáše Plekance (608) a Martina Ručínského (612). Tím pádem by dosáhnul i na hranici sta bodů v jedné sezoně, což před ním dokázal pouze Jágr.

Nicméně zajímavá je především kadence, se kterou Pastrňák střílí. Nikdo v historii NHL nemá z českých hokejistů lepší průměr gólů na zápas, a sice 0,499. To znamená jeden gól v každém druhém utkání.

A jak to vypadá v zámořském měřítku? Neméně působivě. Pastrňák se stal teprve šestým hráčem v historii Bostonu Bruins, který na padesátku dosáhnul. Zároveň prvním od sezony 1993/94, kdy se to podařilo Camu Neelymu.

Co se bodů týče, Pastrňák se zařadil k legendám i zde. Jen dva hráči v celé historii Bruins dokázali nasbírat 600 bodů v méně zápasech než český útočník. Díky nedělnímu počinu se Pastrňák zařadil za jména jako Bobby Orr a Ray Bourque.

