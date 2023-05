Penguins rozjíždí námluvy na nového GM. Mezi kandidáty jsou i Bergevin či Chiarelli

Pittsburgh Penguins hledá nového generálního manažera. Tučňáci už dokonce rozjeli první kolo pohovorů, do nichž by se podle informací mělo zapojit až dvanáct uchazečů. Dle Pierra LeBruna z TSN jsou v této první vlně mezi uchazeči také Marc Bergevin, Peter Chiarelli, Eric Tulsky a Jason Karmanos.

Vedení Pittsburghu nebylo po skončení letošní základní části vůbec spokojeno. Penguins se totiž neprokousali poprvé od roku 2006 do play-off a bylo jasné, že přijde zemětřesení. A také, že přišlo! O práci v dubnu přišel nejen generální manažer Ron Hextall, ale rovněž prezident hokejových operací Brian Burke.

Zatímco se boje o Stanley Cup dostávají do finále jednotlivých konferencí, v organizaci Penguins se rozhořely jiné boje. Hledá se totiž nový generální manažer. A nesmí to být ledajaký manažer. Musí být především odvážný a nebát se velkých rozhodnutí.

Pittsburgh totiž čeká dříve či později velká přestavba. A čím dříve přijde, tím možná pro Tučňáky lépe.

Kádr tohoto slavného celku stárne, věkový průměr v uplynulé základní části přesahoval 30 let a hlavní hvězdy již dávno překročily třicítku. Crosbymu je pětatřicet, Malkinovi o rok více, Letang je stejně starý jako Malkin, pak je tu pětatřicetiletý Petry. A řada dalších třicátníků čeká, jestli dostane od týmu novou smlouvu, nebo si budou někteří muset hledat nové angažmá.

Nového generálního manažera tak čeká velký úkol. Postupně znovu vybudovat tým, který dokáže navázat na veleúspěšné období posledních dvou dekád tohoto slavného celku, který v letech 2009, 2016 a 2017 vybojoval Stanley Cupy. Rozhodně to tedy nebude práce pro někoho, kdo se obává velkých kroků. Kdo nemá pro strach uděláno.

Podle dostupných informací by se vedení Penguins mělo v prvním kole pohovorů seznámit s vizí až dvanácti uchazečů. Byť jmenný seznam není k dispozici, Pierrovi LeBrunovi se povedlo zjistit, že mezi těmito uchazeči jsou například Marc Bergevin, Peter Chiarelli, Eric Tulsky a Jason Karmanos.

Bergevin strávil část hokejové kariéry v Pittsburghu, odbyl si v tomto týmu celkem tři krátké štace. Zkušenosti s pozicí GM má bohaté, pracoval na této pozici od roku 2012 do roku 2021 v Montrealu, když si předtím krátce vyzkoušel pozici asistenta GM v Chicagu.

Chiarelli pracoval jako generální manažer v NHL celkem 13 let. Mezi roky 2006 a 2015 vedl Boston Bruins a od roku 2015 do roku 2019 řídil směr Edmontonu. V průběhu svých štací byl ovšem osočován za nepříliš dobré obchodní tahy. Úspěchy však slavil, zejména s Bostonem, se kterým v roce 2011 dokráčel pro Stanley Cup. V posledních čtyřech letech spolupracoval se St. Louis.

Karmanos je z ohlášených kandidátů nejvíce spjat s Penguins a tuto organizaci dobře zná. V letech 2014 až 2020 byl asistentem GM Jima Rutherforda a byl tedy součástí vedení, které dovedlo Tučňáky až ke Stanleyovým pohárům v letech 2016 a 2017. Poslední tři sezony pracoval jako asistent generálního manažera v Buffalu a pokud by tedy získal pozici GM Pittsburghu, byla by to pro něj premiéra v této roli.

Tulsky patří k nejbystřejším hlavám v zámořské NHL. Ač má mezi oznámenými kandidáty nejméně zkušeností s tím, co obnáší práce GM, tak se jedná o muže, který má pověst obrovského pracanta. V posledních devíti letech pracuje u Caroliny Hurricanes a postupně se vypracoval z analytika přes ředitele analytiky až k pozici asistenta generálního manažera, kterou zastává od sezony 2020/21. Přestože je tedy nadále součástí této organizace, rád by se posunul na vyšší pozici a zatímco Hurricanes bojují o Stanley Cup, Tulsky vyjádřil zájem o práci u Penguins.

