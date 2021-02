Pětistovkař McDavid: Osmý nejrychlejší v historii, na děleném místě s Crosbym

Je to zvláštní sezóna, ale fanoušci Oilers si jí musí užívat. Středeční výhra nad Winnipegem byla sedmou z uplynulých devíti zápasů. Radost pohledět je i na hru týmových lídrů. Connor McDavid a Leon Draisaitl znovu s přehledem vedou ligovou produktivitu. McDavid bodoval v patnáctém z osmnácti utkání a zaznamenal 500. bod v NHL.

Jubilejní kanadský bod si připsal nahrávkou Puljujärvimu na první branku. Druhou pětistovku nakrojil asistencí u přesilovkové trefy na 3:1. Soupeř už pak jen snížil, srovnat nedokázal.

„Zapomínáte na to, jak mladý je, ale je působivé, že udělal 500 bodů tak rychle,“ řekl brankář Oilers Mike Smith. „Každý den předvede něco úžasného. Ať už promění nebo ne, vždycky provede něco, nad čím kroutíte hlavou a říkáte: ‚Viděl jsi to?‘ Pokaždé je to něco jiného.“

Ve čtyřiadvaceti letech má na kontě 501 bodů (171+330). 500. bod zaznamenal v 369. zápase kariéry, na chlup stejně jako Sidney Crosby. Spolu jsou nejrychlejšími pětistovkaři mezi aktivními hráči NHL. Historicky jim patří dělené osmé místo.

Prvního asi uhádne i malé dítě. Wayne Gretzky popáté bodově kulatil ve 234. zápase. Druhý je Mario Lemieux (287), třetí Peter Šťastný (322). Slovenský útočník přišel v roce 1980 ve 24 letech do NHL jako hotový, mezinárodním polem otřískaný hokejista.

Connor McDavid is amongst HOCKEY ROYALTY. ⭐️#LetsGoOilers pic.twitter.com/mjF8WttqN0 — NHL on NBC Sports (@NHLonNBCSports) February 18, 2021

„Měl jsem to štěstí trénovat pár dobrých týmů a dobrých hráčů. Neviděl jsem ale nikoho s McDavidovými statistikami. Ani nikoho, kdo by se mu blížil,“ smekl trenér Dave Tippett. „Jen málo hráčů dosáhne na 500 bodů, ale udělat to tak rychle a v takové společnosti jako on, to je pozoruhodné. Jen to ukazuje, jak talentovaný je.“

Sám oslavenec ví dobře, že v jeho kariéře nemusí jít o nic významného. Pokud mu bude držet zdraví, dočkáme se od něj ještě mnohem větších věcí. „Je to malý milník, což je pěkné. Ten pocit z reakcí spoluhráčů, přátel a rodiny je vždycky mimořádný,“ řekl kapitán Oilers.

Asi nepřekvapí, že rychlost, s jako boural jednotlivé stovky, se zvyšuje. Na těch pět milníků postupně potřeboval: 92, 82, 68, 67 a 64 zápasů. Jeho výkonnostní křivka rozhodně neklesá. „Jak jdou roky, je to větší a větší pohoda. Taky hra je ofenzivnější, než když jsem do ligy vstupoval, což může hrát roli. Sám se ale cítím každým rokem lépe,“ dodal McDavid.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+