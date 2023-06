Petterssonův nový kontrakt? Čekáme na konkurenci, nastínil agent

Hokejové hvězdy a jejich smlouvy, to je nekonečný koloběh. Není to tak dávno, co svůj kontrakt řešil Elias Pettersson. A čeká ho to opět. Před pár lety podepsal jenom na tři roky, a tak už teď musí řešit, co bude za rok.

Čtyřiadvacetiletý Pettersson nasbíral v letošní sezóně v dresu Vancouveru 102 bodů. Šlo o parádní sezonu, ve které ale nebyl moc vidět, a to hlavně kvůli týmovému trápení.

Co se ale ofenzivy týče, je pro Canucks zásadní postavou a je v zájmu organizace pokusit se ho co nejdříve prodloužit, než mu příští léto vyprší tříletá smlouva na 22,05 milionu dolarů. Stále ale bude chráněným volným hráčem.

„Myslím, že budeme v létě trochu sledovat trh s chráněnými hráči, trošku se podíváme, jaká bude konkurence,“ řekl J. P. Barry, Švédův agent. „Ale z rozhovorů, které jsme měli s Canucks, vyplynulo, že se chtějí sejít někdy v létě, maximálně na začátku podzimu. Pak se jednání rozjedou.“

Canucks ale musejí doufat, že se tým výrazně vyšvihne. Bída z posledních let není ničím, co by Petterssona lákalo.

„Chci hrát za tým, který vyhrává,“ prohlásil Pettersson v létě 2021 a stanovil před vedením Canucks jasný a srozumitelný úkol.

Pokud se tak nestane, klidně může následovat situace, kterou důvěrně znají třeba v Calgary. Loni v létě jim nezbylo nic jiného než svého hvězdného mladíka v podobě Matthewa Tkachuka vyměnit.

Na takové myšlenky je asi ještě na pobřeží Pacifiku brzo, nicméně už teď je jasné, že kdekoliv Pettersson podepíše, bude to za obrovské peníze.

„S klubem zůstáváme v kontaktu,“ dodal ještě Barry. „Elias o tom přemýšlí, má to v hlavě. Myslím, že k tomu dojde, v létě si na to pořádně sedneme. Asi bude řeč o dlouhodobé smlouvě. Alespoň takový je teď plán.“

Jak ale z minulosti víme, osud je vrtkavý. Zvlášť v hokeji.

