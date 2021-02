Pittsburgh čeká šlágr s Washingtonem. Vegas vyzve Colorado

Nedělní program nabídne v zámoří dva zápasy. V atraktivním čase od 21 hodin bude k vidění šlágr v podobě utkání mezi Pittsburghem a Washingtonem. Po půlnoci pak Golden Knights na svém ledě vyzvou Colorado.

21:00 Pittsburgh Penguins - Washington Capitals

Potřetí v sezoně proti sobě na ledě stanou týmy Pittsburghu a Washingtonu. Domácí si v předchozích dvou střetnutích, ke kterým došlo v polovině ledna, připsali dvě vydřené výhry 5:4 po prodloužení a 4:3 po nájezdech. Vyrovnaný zápas se přitom dá očekávat i tentokrát.

Oba celky prožívají období, se kterým nejsou úplně spokojení. Hostující Washington prohrál třikrát v řadě a trochu doplácí na slabší defenzivu, která v průměru inkasuje téměř čtyři branky na zápas. Při třech zmíněných prohrách inkasovali Capitals dokonce 16 branek.

Ani Pittsburgh na tom není úplně ideálně. Sice v posledním utkání porazil Islanders po nájezdech, ale před touto výhrou si připsal hned čtyři porážky v pěti duelech, kvůli čemuž ve Východní divizi zaujímá až páté místo. Penguins přitom cílí mnohem výše.

Co se týče nejaktuálnějších absencí, Pittsburghu by měli nadále scházet Jared McCann, Brian Dumoulin či Marcus Pettersson a Evan Rodrigues. Washingtonu by měl scházet nadále Brian Pinho, naopak vrátit by se měl obránce Justin Schultz.

01:00 Vegas Golden Knights - Colorado Avalanche

Ve druhém nedělním souboji se proti sobě postaví Vegas a Colorado. Domácí vévodí Západní divizi se ziskem 19 bodů ze 12 zápasů, naopak Colorado je třetí s 15 body a pyšní se v této sezoně zatím jednou z nejlepších defenziv v lize.

Avalanche inkasovali v 11 zápasech jen 24 branek, z posledních pětí zápasů si připsali hned čtyři výhry a jejich forma je v těchto týdnech na velmi vysoké úrovni. A to i přes fakt, že mají na covidové listině Samuela Girarda, Gabriela Landeskoga a Tysona Josta a na marodce dál figurují i Erik Johnson, Matt Calvert a Pavel Francouz.

Ve Vegas netrpělivě vyčkávají, jestli se bude moci do branky vrátit zraněný Robin Lehner, ze hry mají Golden Knights i Tomáše Noska a Sheu Theodora, ale i tak mají v únoru parádní formu. V pěti odehraných zápasech posbírali hned čtyři výhry a stále se drží na čele své divize.

Vegas a Colorado se v této sezoně střetnou v prvním vzájemném utkání.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+