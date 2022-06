Pivovarníci lanaří Trotze! Trenérovi slibují nekonečnou zásobu piva

Velezkušený trenér Barry Trotz přišel po konci uplynulé základní části o práci u newyorských Islanders. Od té doby se o něj zajímá hned několik klubů z NHL, nejvýrazněji však Winnipeg. Obě strany spolu hovoří od poloviny května, nicméně bez významnějších úspěchů. Nyní se do vyjednávání vložil také pivovar Little Brown Jug, který sídlí právě ve Winnipegu.

Proč? Brzy šedesátiletému kouči nabízí doživotní přísun chmelového moku jako potenciální odměnu, pokud si s Jets plácne.

Pro někdejšího velitele Islanders, Capitals a Predators by to byl velmi výhodný obchod. V relativní blízkosti Winnipegu se narodil, dá se tedy očekávat, že se do srdce provincie Manitoba na stará kolena znovu přemístí. Zatím však konec s profesionální kariérou není v jeho plánech.

Hearing Winnipeg is interviewing Barry Trotz for its coaching position today. — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) May 17, 2022

Fanoušci Jets si přejí, aby čtvrtou Trotzovu zastávku v nejlepší lize světa představoval právě jejich milovaný tým. Jinak to necítí ani majitel pivovaru Little Brown Jug Kevin Selch a jeho zástupce a pravá ruka James Hofer. Proto přišli s velmi kuriózním plánem. Trotzovi přislíbili doživotní zásobu piva.

„Byla to pro nás hlavně sranda. Ale tušili jsme, že se toho lidi chytnou. Kdo ví, třeba to kouče přesvědčí, aby šel právě k nám,“ okomentoval svůj nápad Hofer skrze televizní stanici Sportsnet.

Trenérská židle je momentálně u kanadského mužstva hodně vrtkavá. V průběhu ročníku obdržel vyhazov dlouholetý šéf střídačky Paul Maurice. Jeho místo získal do té doby asistující Dave Lowry, jenže celek s velkou zásobárnou hvězd do vyřazovací fáze dostat nestihl. Vedení Lowryho zařadilo do širšího výběrového řízení, příliš s ním už ale nepočítá.

To Trotz je jiná „šajba“. Před čtyřmi lety dokázal s Washingtonem dojít pro Stanley Cup, v lize není moc protřelejších jmen. Volno má na střídačce kromě Winnipegu ještě Vegas, Philadelphia, Chicago, Detroit a Boston. Svůj osud řeší prozatímní kouč Floridy Andrew Brunette, který v rozehrané sezoně převzal Panthers po sexuální aféře spojené s Joelem Quennevillem.

A jaká budoucnost čeká Barryho Trotze? „Určitě bych si přál, aby si naší nabídku vyslechnul,“ říká pracovník pivovaru James Hofer. „Ale i kdyby to neklaplo, náš nápad ukazuje veškerou vášeň, kterou máme pro týmové sporty ve Winnipegu. Uděláme cokoliv, abychom věci nastavili lepším směrem.“

