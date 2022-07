Pletichy o první volbě draftu. Bude Montreal skutečně vybírat jako první?

Již pouze pár dnů dělí hokejový svět od chvíle, kdy na něm spočine nová jednička vstupního draftu do NHL. Právo její volby vlastní organizace Montrealu, v jejímž svatostánku je zároveň draft pořádán. K podobné souhře okolností došlo naposledy před sedmatřiceti lety, když byl v Torontu jako první volen Wendel Clark. Bude ovšem takový scénář 7. července v Bell Centru skutečně zopakován?

Generální manažer montrealských Habs Kent Hughes na všetečné dotazy, zdali ukáže na Shanea Wrighta nebo Juraje Slafkovského, odpovídá více mlžením než naznačováním. Omezil se pouze na repliku, že jím bude spotřebován veškerý čas, aby výběr náležitě prodiskutoval se skauty a trenéry.

Renomovaným novinářem Pierrem LeBrunem byla mezitím zmíněna intrika, která by volbu draftové jedničky mohla provázet.

Není tajemstvím, že Ďáblové z New Jersey, kteří by měli volit jako druzí, nemají v týmu nouzi o kvalitní centry a preferovali by tudíž, aby jim připadla volba slovenského křídelníka. Zapracovávání dalšího středního útočníka, jakým je Wright, by bylo s ohledem na přítomnost Jacka Hughese či Nica Hischiera, dost možná až příliš okázalé.

Tom Fitzgerald – protějšek Kenta Hughese, se nechal slyšet, že by neměl problém s angažováním dalšího perspektivního centra. Ostatně v podobné situaci byli pittsburští Tučňáci, když k Sidney Crosbymu a Jevgeniji Malkinovi přibrali na draftu 2006 Jordana Staala – dalšího středního forvarda do party. O dva roky později pak společně křepčili se Stanley Cupem nad hlavou…

Možná k tomu tak opravdu přistupují. Nebo si v Newarku s pokerovou pózou okusují nehty, aby na ně přeci jen zbyl košický rodák.

Za takové konstelace se nabízí, aby za nějaký ústupek montrealští přeci jen přepustili volbu Fitzgeraldovi a spol. Tím „ústupkem“ by mohla být hráčská kompenzace nebo přepuštění draftové pozice. V případě zisku vskutku slušného aktiva by GM Hughes neměl důvod odcházet z domácí arény v propocené košili po dotěrných otázkách typu: „Proč se vzdal práva první volby?…“

Dalším možným scénářem je, že Devils tuto hru nervů vzdají a svoji volbu smění s někým, kdo by měl větší zájem přivést do mužstva hráče, jakým je Wright.

Realita však bude zřejmě taková, že s prvními dvěma pozicemi nikterak handlováno nebude a funkcionářům Devils nezbude než doufat, že se Tomáš Tatar stane mentorem svého talentovaného krajana.

