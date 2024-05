Příští rok budeme ještě lepší, říká Nemec o spolupráci s Hughesem

Luke Hughes a Šimon Nemec – dva dvacetiletí obránci, na které bude New Jersey spoléhat do budoucna. Oba se v uplynulých dnech představili na mistrovství světa v Česku. Stejně jako jejich spoluhráč a kapitán Nico Hischier.

„Hodně záleží na tom, jak se budou vyvíjet. Během dalších let pro nás budou ohromnou posilou. V draftu jsme je vybírali hodně vysoko. V NHL to pro vysoko draftované mladé obránce není vždycky jednoduché, ale už teď předvedli skvělou práci,“ chválí Nemce a Hughese kapitán Hischier.

„Vím, že budou tvrdě makat a v nejbližších letech budou ještě lepší,“ dodává.

Nemec, kterého si vedení New Jersey vybralo jako dvojku draftu 2022, v letošní sezoně posbíral 19 bodů v 60 utkáních. Byl to první ročník, ve kterém slovenský reprezentant okusil NHL.

„Je to opravdu dobrý hráč, skvěle tvoří hru. Pro budoucnost našeho týmu je naprosto zásadní. Potřebujeme, aby se dál vyvíjel jako hráč, a neustále se zlepšoval,“ říká o svém parťákovi Luke Hughes.

Ten se stal součástí klubu o rok dříve, když na něj zástupci Devils ukázali jako na čtvrtého v pořadí draftu 2021.

V uplynulé sezoně Hughes odehrál všech 82 zápasů základní části. Dařilo se mu především v přesilových hrách, kde byl s 25 body vůbec nejlepším mezi nováčky z řad obránců.

Od roku 1982, kdy se klub přemístil do New Jersey, navíc žádný obránce nezaznamenal víc bodů, než právě dvacetiletý Američan. Do statistik jich Hughes zapsal hned 47.

„Je to úžasný hráč, jeho bruslení je neuvěřitelné. Opravdu s ním hraju rád. Nejlepší je jeho práce s pukem a bruslení, sledovat ho při přesilovkách je něco šíleného. Podle mě je už teď jedním z nejlepších bruslařů v lize,“ nešetří chválou Nemec.

Mladí beci měli v letošním ročníku i porci štěstí. Devils totiž trápila četná zranění v obranných řadách – od konce listopadu byl mimo hru zkušený Dougie Hamilton, o 25 zápasů přišel Jonas Siegenthaler a kvůli poraněnému kolenu chyběl delší dobu také Brendan Smith.

I díky tomu nováčci dostali slušný prostor.

„Rozhodně to nemají jednoduché. Sám jsem do NHL přišel v osmnácti letech, takže o tom něco vím. Pro beky je to ještě těžší, bránit proti všem těm silným chlapům před brankou. Můžou vás přechytračit… Už teď ale vidíte, jak velký vliv na ledě oba mají,“ říká o Nemcovi s Hughesem jejich kapitán Hischier.

Devils vstoupí do příštího ročníku pod vedením nového trenéra Sheldona Keefa. A cíl je jasný – dostat se do play-off, ve kterém chyběli v posledních deseti sezonách z dvanácti. K tomu by mohli dopomoci právě talentovaní obránci.

„Ale jsme stále mladí,“ říká Nemec. „Nikdy nevíte, co se stane. Hráli jsme spolu v několika zápasech a myslím, že jsme byli dost dobří. Příští rok by to rozhodně mělo být ještě lepší,“ věří dvacetiletý Slovák.

