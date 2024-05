Nejdřív utrpení a bezmoc na trestné, pak balvan ze srdce. Kluci odvedli super práci, smeknul McDavid

Než mohl Connor McDavid vstřelit vítězný gól Edmontonu ve druhém prodloužení proti Dallasu v prvním zápase finále konference, musel si v prvním prodloužení odpykat čtyřminutový trest za vysokou hůl. A bylo to čiré utrpení.

Nebylo tak překvapením, když kapitán Oilers po utkání ihned ocenil výkon jednotky na oslabení, díky které mohl McDavid po 32 sekundách druhého prodloužení přesměrovat přihrávku Evana Boucharda za brankáře Stars Jakea Oettingera.

"Bylo to na té trestné dlouhé, opravdu dlouhé, mizerné, nenáviděl jsem každou vteřinu," řekl McDavid o sezení na trestné lavici. "Vydrželi tam skvěle čtyři minuty proti velice dobré přesilovce, zvládli to, nejde jim víc poděkovat."

McDavid dostal 17 sekund po začátku prvního prodloužení dvojitý menší trest poté, co zasáhl do obličeje útočníka Stars Matta Duchenea. Duchene musel dočasně opustit zápas, aby se vypořádal s pořezáním, ale před koncem prodloužení se vrátil.

McDavidovi se vyměřený trest nelíbil, podle něj se otáčel za pukem a Duchenea zachytil hokejkou.

"Nevím, co jiného jsem měl dělat," řekl McDavid. "Jdu dopředu a snažím se hrát puk, připadá mi, že mi dokonce drží hokejku. Vůbec bych neřekl, že to byla vysoká hůl. Asi smůla, ale určitě jsem rád, že to kluci zvládli."

Opět se tak ukázala velká síla Edmontonu. Oilers už pět zápasů po sobě nedostali gól v oslabení, přičemž zlikvidovali posledních 19 trestů.

Dalším podstatným faktorem byl brankář Stuart Skinner, jenž zastavil všech osm střel, kterým čelil v přesilovce, a celkem 31 střel v zápase. Trochu mu pomohl útočník Stars Jason Robertson, který během čtyřminutové početní výhody dvakrát trefil tyč.

"Myslím, že jde o to umět se prosadit, ale ve správnou chvíli," řekl Skinner. "Pro nás to byl obrovsky důležitý moment na začátku prodloužení, to oslabení bylo klíč.“

Share on Google+