Po 14 letech věrné služby konec. Nepovedená sezona Minnesoty má svou oběť

Minnesota má za sebou hodně nepovedenou sezonu. Poprvé od roku 2019 se nepodívala do vyřazovacích bojů a za postupem do play-off zaostala o 11 bodů. Generální manažer Bill Guerin se tak rozhodl ke změně ve svém trenérském týmu. Organizaci po 14 letech opouští Darby Hendrickson, který dělal asistenta hned šesti koučům, kteří se v průběhu let na střídačce prostřídali.

Jednapadesátiletý Hendrickson, jenž za Minnesotu také hrál v prvních čtyřech sezonách, které Wild v NHL absolvovali, byl stabilním členem trenérského týmu od roku 2010. Zatímco se kolem něj měnili hlavní trenéři, ostatní asistenti či generální manažeři, on byl stálým inventářem a prokazoval velkou loajalitu celé organizaci.

Spojení Hendricksona a Minnesoty však skončilo, když jej Guerin tento týden propustil.

„Rád bych Darbymu poděkoval za jeho tvrdou práci a nasazení pro Minnesotu Wild během jeho dlouhého působení v naší organizaci,“ uvedl Guerin v prohlášení. „Jako hráč i trenér udělal pro náš tým obrovské množství dobrých věcí. Přeji Darbymu a jeho rodině vše nejlepší do budoucna.“

Proč propustit Hendricksona právě teď? Michael Russo a Joe Smith z The Athletic spekulují o tom, že hlavní trenér John Hynes si tvoří vlastní tým poté, co v polovině uplynulé sezóny převzal vedení střídačky od Deana Evasona a nebyl v rozjetém ročníku čas pro další změny v trenérském štábu. Také se ale hovoří o tom, že Guerin prostě cítil, že je čas ke změně, vzhledem k tomu, že Hendrickson byl v trenérském týmu posledních 14 let jedinou stálicí.

Hendrickson během své trenérské kariéry nepoznal práci jinde než v Minnesotě. Postupem času působil pod trenéry Toddem Richardsem, Mikem Yeem, Johnem Torchettim, Brucem Boudreauem, Deanem Evasonem a Johnem Hynesem. S výjimkou Jacquese Lemaireho dělal asistenta všem hlavním trenérům, kteří u Wild kdy působili. Pod Lemairem však prožil část své hráčské kariéry, takže skutečně poznal všechny, kteří Minnesotu vedli.

V tuto chvíli se zdá, že hlavním trenérem zůstane i pro příští sezonu Hynes, byť výkony Wild nebyly v uplynulé sezoně uspokojivé. K určitým změnám by však mělo dojít v samotném kádru týmu. Generální manažer Guerin by rád tým nějakým způsobem posílil. Hovoří se například o zájmu o Ondřeje Kašeho, jenž by se rád vrátil do NHL. Mohl by být náhradou za Marcuse Johanssona, jenž se v sezoně 2023/24 v Minnesotě herně trápil a nenaplnil očekávání vedení týmu. V tuto chvíli se však jedná o ryzí spekulace.

