Pokračování poctivého beka? Uvidíme, snad ano, doufá Schenn

Byl jedním ze jmen, která Toronto posílila těsně před koncem uzávěrky přestupů. Příchod Lukea Schenna byl vnímaný vesměs pozitivně. Za málo peněz poměrně hodně muziky. Jenže co dál? Smlouva mu skončila a stejně jako v celém Torontu, ani on neví, jakým směrem se tým bude ubírat dál. Rád by ale zůstal.

Schenn to minulý týden potvrdil v rozhlasovém vyslání kanadské stanice TSN.

„Upřímně řečeno, ke konci sezony mi přišlo, že se akorát hodně mluvilo. A v posledním týdnu a půl to samé. Věci se kolem organizace pořádně víří, pořád se o něčem mluví,“ řekl Schenn.

„Takže s agenty budeme čekat a uvidíme,“ dodal. „Je jasné, že musí vyřešit některé věci na jejich straně a myslím, že je se teď děje spousta zákulisních věcí a telefonátů, které mají za úkol naplánovat, co bude.“

Maple Leafs nedávno oznámili, že Kyle Dubas se v příští sezóně nevrátí na pozici generálního manažera. V úterním vydání pořadu Insider Trading serveru TSN novinář Darren Dreger uvedl, že se tým poohlíží po zkušeném manažerovi. Hodně se skloňuje jméno Brada Trelivinga, který skončil po sezoně v Calgary Flames.

Třiatřicetiletý Schenn dohrál minulou sezónu u Leafs poté, co ho Dubas získal 28. února z Vancouveru výměnou za volbu v draftu.

V 70 zápasech rozdělených mezi Maple Leafs a Canucks zaznamenal dvoumetrový obránce čtyři góly a dohromady 22 bodů. V 11 zápasech play off si připsal asistenci, nicméně stejně jako celý tým kousal hlavně zklamání.

Schenn už hrál za Leafs v letech 2008 až 2012 a řekl, že jednoho dne o návratu do Toronta snil, ale nebyl si jistý, zda tato příležitost nastane. Teď, když se to povedlo, chce, aby to mělo delšího trvání.

„Uvidíme, jak se to tady v příštích týdnech vyvrbí. Ale pokud by to bylo možné, určitě bych se rád vrátil,“ zakončil Schenn.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 500 Kč na své první sázky!

Share on Google+