Pokračování ve Vancouveru mu zhatila operace. Kolem Beara nyní začíná být živo

Kolem obránce Ethana Beara, který zůstal na trhu s volnými hráči nepovšimnut, začínají kroužit týmy jako na kořist číhající dravci. Důvod je přitom jednoduchý – kvalitních nepodepsaných beků je mezi volnými hráči jako šafránu. Vážných zájemců by pak mělo být hned několik.

Šestadvacetiletý Bear, který vstoupil do NHL v dresu Edmontonu a přes Carolinu se před sezonou 2022/23 dostal do Vancouveru, v uplynulém ročníku odehrál 61 zápasů s bilancí 3+13 a šesti kladnými body v hodnocení účasti na ledě. Hrál dobře, plnil si své obranné povinnosti, uměl vypomáhat i v ofenzivě. To byla s ohledem na fakt, že Kosatky v minulém ročníku nehrály dobře (zaznamenaly jen 83 bodů a skóre 276:298), velmi slušná vizitka.

Nebýt jarního mistrovství světa, kam se vydal reprezentovat Kanadu, nejspíš by Ethan Bear ve Vancouveru také pokračoval. Jenže právě na světovém šampionátu si rodák z Reginy v Saskatchewanu zranil rameno, se kterým nakonec musel v červnu na operaci.

V tu chvíli zájem Vancouveru o pokračování spolupráce opadl. Nevědělo se, jak dlouho bude Bear mimo hru, a Canucks potřebovali i kvůli napjatému platovému rozpočtu doladit soupisku na novou sezonu co nejdřív.

Přesto existovala naděje, že by se Bear po úplném uzdravení mohl do Vancouveru přeci jen vrátit. Důvodem byla řada zranění mezi obránci kanadského týmu. S příchodem Nikity Zadorova však tato možnost nejspíš definitivně padla.

Že by Bear zůstal dlouho bez smlouvy, se však očekávat nedá. Podle nejnovějších informací má Bear dlouhou rehabilitaci konečně za sebou a jsou hned tři vážnější zájemci o jeho služby.

V zámoří se hovoří o zájmu New Jersey. Pro Devils by akvizice Beara dávala smysl, jelikož na dobu neurčitou je ze hry Dougie Hamilton, jenž se podrobil operaci natrženého prsního svalu. Případný problém s platovým stropem by pak New Jersey mohlo vyřešit umístěním Hamiltona na listinu dlouhodobě zraněných hráčů, čímž by nějaké peníze před jeho znovuaktivováním ušetřilo.

Na druhou stranu velmi solidní výkony odvádí devatenáctiletý Šimon Nemec, který byl po zranění Hamiltona povolán k prvnímu týmu. Ďáblové by tak mohli získat Beara pouze kvůli tomu, aby rozšířili kádr a stabilizovali obranu. Ta je trochu děravější, než si Tom Fitzgerald představuje.

Dalšími zájemci jsou Washington Capitals, kteří nutně potřebují obranu zpevnit. Ne, že by defenziva týmu byla tak špatná, po 23 zápasech tíží Capitals 70 inkasovaných branek, což je takový průměr v současné NHL, ale přesto to nestačí. Zcela totiž selhává ofenziva a vedení týmu potřebuje, aby obrana ještě trochu více stlačila průměr inkasovaných branek na zápas.

Posledním vážným zájemcem, jehož jméno se dost skloňuje, je Toronto. To asi nikoho nepřekvapí, protože Toronto se skloňuje při zájmu o opravdu spoustu hráčů. Faktem ale je, že Maple Leafs obránce potřebují. Už je totiž jisté, že v této sezoně nebude hrát John Klingberg, který se zraněnou kyčlí nebude do hry připraven dřív než za půl roku. V podstatě druhou sezonu v řadě vynechá Jake Muzzin a situace kolem Timothyho Liljegrena je také dost nejistá.

Už přes měsíc marodí se zraněným kotníkem a informace o tom, kdy by se mohl vrátit, nepřichází.

A také je možné, že Ethan Bear zamíří úplně jinam. Týmů, které by potřebovaly vylepšit defenzivu, je v NHL skutečně hodně. Vše je přitom jen o tom, aby týmy sehnaly kolem dvou milionů dolarů v jejich platových rozpočtech. To je totiž částka, se kterou by kanadský obránce byl spokojený.

