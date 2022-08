Pořád nic? Dohoda s jedničkou a střelcem v nedohlednu

Dallas se začíná dostávat do nepříjemného časového presu. Za přibližně měsíc se rozbíhají tréninkové kempy. Času tedy není mnoho. A Stars do té doby musí vyřešit nové smlouvy pro dvojici naprosto klíčových hráčů. V Oettingerovi i Robertsonovi leží budoucnost celé organizace.

A to není žádná nadsázka, ale zcela regulérní konstatování. Jake Oettinger v uplynulé sezoně uzmul brankoviště pro sebe a širokou hokejovou veřejnost zaujal hlavně v play off, kdy držel Stars ve hře až do posledního zápasu.

V sedmizápasové sérii proti Calgary byl naprosto fenomenální a střelci Flames kroutili hlavami. Jak on to dělá, ptali se sami sebe. Úspěšnost zákroků v sérii 95,4 % je naprosto fenomenální.

Dle dostupných informací je však nová smlouva v nedohlednu. Oettinger chce zůstat, ale v jednáních se nepohybuje, vše přenechává agentovi. Všechno indikuje to, že Stars se nebojí, že o svého gólmana přijdou. On sám chce zůstat a kdyby přišla nabídková listina, nepodepsal by ji.

Tohle všechno je sice pěkné, ale fanoušci Stars začínají být řádně nervózní. Není se čemu divit, podepsaná totiž není ani druhá hvězda.

Jason Robertson vzal loni ligu útokem a jako nováček si ve zkrácené sezoně v jednapadesáti utkáních připsal hned 45 bodů. V nastoleném tempu pokračoval a letos dominoval. Odehrál 74 zápasů, přičemž získal 79 bodů a k tomu překonal čtyřicetigólovou hranici!

Jeho smlouva bude hodně tučná a mnohem dražší než Oettingerova. Vše se ale bude odvíjet od toho, jakou smlouvu podepíše gólman, respektive kolik místa pod platovým stropem bude.

Mladý útočník by údajně mohl kývnout i na kratší kontrakt. Obecně je ale problematika jeho smlouvy složitá, jelikož zámořské weby uvádějí, že pokud by si ho Stars chtěli pojistit dlouhodobým kontraktem, stálo by je to ročně víc jak osm milionů dolarů.

Momentálně má Dallas pod platovým stropem přibližně 11 milionů dolarů k dispozici. Teoreticky by se do této sumy mohli oba jmenovaní vejít. Dokáží se uskromnit?

Share on Google+