Poslední play-off mu dopřáno nebylo. Carter se rozhodl pověsit brusle na hřebík

Až do posledních chvil usiloval spolu s Pittsburghem o postup do play-off. V závěrečném střetnutí základní části na ledě Islanders však už Jeff Carter věděl, že to neklapne. Bylo to pro něj hořké zklamání, v tu chvíli totiž také věděl, že měl poslední šanci, jak si zahrát o svatý hokejový grál, který zvedl nad hlavu celkem dvakrát. Po utkání s Ostrovany devětatřicetiletý Kanaďan oznámil konec kariéry.

Carter se během kariéry v play-off neztratil. V letech 2012 a 2014 pomohl Los Angeles Kings vyhrát Stanley Cup a doma tak má hned dva prsteny za tento úspěch, o němž sní každý hokejista. Další ale už nepřidá.

Carter oznámil konec kariéry v noci na čtvrtek po utkání s Islanders, s nimiž Pittsburgh prohrál 4:5. Zkušený Kanaďan se rozloučil s NHL gólem na 4:4, když v 51. minutě využil přesilovou hru.

„Když mě Sully (trenér Mike Sullivan) poslal na hřiště, věděl jsem, že se od branky nehnu,“ uvedl Carter, jenž poté, co Penguins vybojovali postavení v útočném pásmu, zaujal místo na levé straně brankoviště. A po chvíli protečoval střílenou přihrávku Sidneyho Crosbyho. „Byl docela zvláštní pocit, když se mi povedlo ten gól dát. Tu chvíli si budu hodně dlouho pamatovat,“ říkal dojatě.

O své budoucnosti zatím Carter příliš nepřemýšlel, chce hlavně dohánět své rodinné resty. „Nejsem si jistý, co teď budu dělat. Určitě budu tátou. Když jste hokejista, hodně toho zmeškáte, pořád jste pryč a na cestách. Moje rodina obětovala hodně, abych mohl žít svůj sen. Teď budu nějaký čas prostě doma, budu táta a začnu to řešit později,“ řekl s tím, že s rodinou zůstane žít v Pittsburghu, takže se nabízí nějaká práce pro Penguins, pokud bude oboustranný zájem.

Carter během kariéry v NHL nastupoval za Philadelphii, Columbus, Los Angeles a Pittsburgh a odehrál 1321 zápasů, ve kterých zaznamenal 442 branek a přidal 409 asistencí. V play-off přidal 133 utkání s bilancí 47+37. S kanadskou reprezentací vybojoval zlato na olympijských hrách v Soči v roce 2014, je také mistrem světa do 18 a 20 let. Na seniorském světovém šampionátu reprezentoval v roce 2006, Kanada však skončila bez medaile na čtvrtém místě.

Share on Google+