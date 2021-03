Potíže se srdcem jsou fuč. Stalock může opět chytat, šanci mu dá Edmonton

Zažil to, co potkalo miliony lidí po celém světě. Alex Stalock měl v listopadu pozitivní test na koronavirus. Amerického brankáře více překvapilo jiné zjištění lékařů. Pár dní poté mu totiž diagnostikovali myokarditidu, tedy zánět srdeční svaloviny. Otázka, proč v této sezoně dosud neodchytal za Minnesotu jediný mač, tím budiž zodpovězena. Dres Wild už neoblékne, další kapitolu své kariéry rozepíše v Edmontonu.

Stalock s Minny dlouho ani netrénoval a důvod zněl hodně neurčitě: zranění v horní části těla.

V pondělí ovšem rodák ze South Saint Paulu prozradil více. Pro zámořský web The Athletic uvedl, že měl potíže se srdcem. Po prodělaném zánětu následně netlačil na svůj návrat do zápasů. Potřeboval klidnou, pozvolnou cestu zpět mezi tři tyče.

"Už je vše v pořádku," ujistil, že ho netrápí jakékoliv následky nebezpečného onemocnění, které může vést až k infarktu a smrti. Zase smí nastupovat v NHL a bojovat o cenné body. Jen už to nebude v klubu z jeho domovského státu.

Wild zapsali Stalocka na listinu nechráněných hráčů, stáhli si ho Olejáři. "Vůbec jsem nečekal, že moje angažmá v Minnesotě skončí takhle. Člověk by si přál, aby to proběhlo jinak, ale NHL je prostě byznys. Jsem rád, že jsem zase zdravý a těším se do Edmontonu," pověděl.

Za Divočinu odchytal v ročníku 2019/2020 hned 38 zápasů, nejvíc ve své kariéře. Stanovil si osobní rekordy také v nulách (4) a výhrách (20). Úspěšnost zákroků měl 91 procent.

Oilers mu podobné vytížení nedopřejí. Slibují si od něj, že zaujme roli brankářské trojky za Mikem Smithem a Mikko Koskinenem. GM Kena Hollanda totiž znepokojovalo, že gólmanem číslo 3 byl v jeho klubu nezkušený a nepřipravený Stuart Skinner.

."Je to dobrý tah," pochvaluje si edmontonský kouč Dave Tippett Stalockův příchod. "Ken a jeho tým si myslí, že Alex bude pro nás dobrou pojistkou pro případ, že se Mike nebo Mikko zraní," dodává.

Oilers tak vyřešili své brankoviště. Teď je na čase se zamyslet nad ofenzívou.

Dvakrát za sebou vyšli střelecky naprázdno, pokaždé proti Torontu, a opět se ukázalo, že Leon Draisaitl s Connorem McDavidem na všechno sami nestačí. V kleci Maple Leafs přitom ani jednou nestála jednička.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+