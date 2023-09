Premiéra v dresu Chicaga? Hattrick, asistence a potvrzení, že v Illinois mají generační talent

Pokud vše půjde podle plánu, Chicago má před sebou hodně dlouhé období, během něhož se bude tlačit na ty nejvyšší mety. Důvodem tohoto odvážného tvrzení je hráč s číslem 98. Connor Bedard absolvoval v sobotu svou premiéru v dresu Blackhawks během akce Tom Kurvers Prospect Showcase a St. Louis nasázel hattrick! Na výhře 5:0 se pak podílel ještě jednou přihrávkou.

Bedard nehrál ostrý zápas pět měsíců. Před vstupem do standardního tréninkového kempu Chicaga dostal příležitost otestovat svou formu před přípravou na dostaveníčku prospektů Chicaga, St. Louis a Minnesoty, která hostí zmíněnou akci Tom Kurvers Prospect Showcase.

A nutno říct, že osmnáctiletý forvard, jenž se stal jedničkou posledního draftu a patří ke generačním talentům jako Connor McDavid, se uvedl v dresu Blackhawks fenomenálně.

Chicago v prvním utkání nastoupilo proti St. Louis a byla z toho hladká výhra 5:0. U čtyřech branek byl Bedard, který tři góly vstřelil, na jeden přihrál a potvrdil, jaký dynamit má v rukách a jak blyštivý diamant v něm Blackhawks získali.

„Je fajn zase hrát zápas,“ mávnul rukou Bedard, který svůj vlastní výkon nechtěl přeceňovat. „Být s klukama na ledě byla legrace. To byla nejlepší část toho všeho, vrátit se na led a dostat se do hry. Byla to zábava,“ usmíval se.

„Není tak důležité, kdo dával góly, ale je vždy příjemný pocit skórovat,“ poznamenal skromně Bedard. „Hlavní bylo, že jsme konečně mohli hrát zápas. Tempo bylo skvělé, hodně fyzické. Všichni jsme se bavili. Bylo dobré, že jsme dali první gól a od toho se odrazili.“

Byl to vůbec první Bedardův zápas od poloviny dubna, kdy jeho Regina vypadla v prvním kole play-off WHL se Saskatoonem. Jako by se ale pětiměsíční pauza na mladém hokejistovi vůbec neprojevila. I to je důvod, proč mnozí říkají, že od Connora McDavida, který se stal jedničkou draftu 2015, tu takový supertalent nebyl. Nejde totiž jen o to, že hokej opravdu umí, on totiž s příchodem na led ožívá. Jako by to bylo jeho palivo, jakým je benzín pro auto nebo uhlí pro elektrárnu.

„Kdykoliv šel na led, vypadal nebezpečně,“ potěšilo Anderse Sorensena, který je trenérem farmy Chicaga v Rockfordu a během tohoto mini-turnaje prospektů vede mladíky Blackhawks. „Měl kolik, jedenáct střel? To je vážně impozantní,“ upozornil.

Při sledování, s jakou lehkostí hraje, se pak nelze divit tomu, že v uplynulém ročníku WHL v 57 zápasech nastřílel 71 branek a zaznamenal celkem 143 kanadských bodů. „Způsob, jakým přijímá nahrávky, jak klame tělem, způsob, jakým zaváží nebo vyváží puk... Je zábava ho sledovat,“ dodal Sorensen.

Jestli bude Bedard hrát i v neděli proti Minnesotě, o tom se bude teprve rozhodovat. Rozhodně nikdo nechce riskovat, že by mohlo dojít před startem klasického přípravného kempu Chicaga k nějakému zranění jejich klenotu. Ale být to ryze na Bedardovi? Rozhodně by hrál. Hokejem totiž žije.

