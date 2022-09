Preview: Cíl Arizony? Získat jedničku následujícího draftu

Nová sezóna NHL již klepe na dveře a v průběhu září vám na našem serveru postupně představíme vyhlídky všech 32 týmů na ročník 2022/2023. Nyní přichází řada na Arizonu, která bude znovu jedním z nejhorších týmů v lize.

Nejdříve se na Coyotes podívejme řečí čísel. Klub z nehokejového prostředí v minulém ročníku dotáhl do vítězného konce pětadvacet zápasů a celkem si připsal sedmapadesát bodů. Arizona se umístila na předposledním místě celé soutěže a před posledním Montrealem měla náskok dvou bodů. Další porážku si pak tým připsal i na draftové loterii, kde se posunul o jednu pozici dozadu.

A co od Arizony čekat v příští sezóně? Dá se říci, že to bude podobný rok jako ten minulý. Porážka bude střídat porážku a Coyotes určitě nebudou nespokojení, pokud skončí poslední a získají možnost draftovat z prvního místa. Domovem Coyotes navíc bude Mullet Arena, do které se vejde pouhých pět tisíc lidí.

Vejmelka si znovu pořádně zachytá

Minulý rok si překvapivě vybojoval v Arizoně pozici brankářské jedničky a nakonec odchytal dvaapadesát zápasů, což je pořádná porce. Nicméně nyní se zdá, že toho v nové sezóně odchytá ještě víc, protože Coyotes kromě jeho žádného brankáře připraveného na NHL nemají. Dvojkou zřejmě bude Ivan Prosvětov.

Hvězdou obrany je Chychrun. Na jak dlouho?

Největší hvězdou v obraně Arizony je americký bek Jakob Chychrun. Ten pravidelně podává velmi solidní výkony a proto není velkým překvapením, že je neustále spojovaný s výměnou. Jeho velká hodnota je i v tom, že má smlouvu na pouhých 4,6 milionů dolarů, což je pro týmy bojující o pohár velkým lákadlem.

Obrana Coyotes ale obsazuje i další známější jména. Zkušenosti s NHL rozhodně mají Shayne Gostisbehere či Patrik Nemeth, kteří by měli patřit mezi lídry. Větší šanci určitě dostanou i Dysin Mayo a Troy Stecher.

Keller a Schmaltz. Kdo další bude sbírat body?

Při pohledu na jména v útočných řadách se dá říci, že Coyotes mnoho respektu budit nebudou. Mezi nejzvučnější patří určitě Clayton Keller a Nick Schmaltz. Právě oni by měli být na konci ročníku těmi nejproduktivnějšími.

Útok Arizony pak obsahuje i pár jmen, co mají to nejlepší za sebou. Kariéru u Coyotes dohrává Andrew Ladd, po výměně z Edmontonu to pravděpodobně čeká i Zacka Kassiana. O šanci zůstat v NHL bude v následující sezóně bojovat Nick Bjugstad, jehož kariéra v posledních letech začala hodně uvadat.

Tip redaktora

Sledovat Arizonu mnoho zábavy nepřinese. Tým bude pravidelně prohrávat a jeho jediným cílem bude následující draft, na kterém by klidně mohl vybírat jako první. Dá se rovněž čekat, že během uzávěrky přestupů z klubu odejde každý, o koho bude někde zájem. Coyotes skončí na samotném dnu tabulky.

