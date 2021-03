Příběhy „starců“. Zdeno Chára slaví 44 let a posouvá se mezi úplně nejstarší hráče NHL

O nabídky před sezónou neměl nouzi. Dlouho doufal v dohodu s Bostonem, nabízená role však už neměla očekávanou úroveň. Nakonec si Zdeno Chára vybral Washington a obě strany zatím mohou být spokojené. Slovenský veterán slaví 44 let a nic nenasvědčuje tomu, že by musel myslet na konec kariéry. A to přestože se zvolna sune mezi nejstarší hráče v dějinách NHL.

Borců, kteří pravidelně hráli ligu lig do 43 let, najdeme ještě relativně dost. Dominik Hašek, Teemu Selänne, Mark Recchi, Igor Larionov, Mark Messier. Těch, kteří v nejslavnější lize dožili 44tky, už tolik není. V následujícím přehledu si zrekapitulujeme nestory této věkové kategorie.

Gólmani

Na ledě sice tráví celých šedesát minut, víc než fyzicky ale musí být zdatní mentálně. Důležitá je pro mě ohebnost, postřeh a dokonalá koncentrace. Také proto, že ve vysokém věku už obvykle pravidelně nenastupují, tvoří specifickou škatulku. Ve věku nad 44 let se jich v NHL naskočilo pět.

Moe Roberts (45 let, 345 dnů). Drtivou většinu života strávil v nižších soutěžích. V NHL odchytal jen deset zápasů, které rozložil vskutku kuriózně. V prosinci 1925 naskočil v necelých dvaceti letech za Boston a stal se v té době nejmladším brankářem historie NHL. Ve třicátých letech stihnul pár zápasů za New York Americans, po válce přidal jedinou profesionální sezónu v nižší soutěži. V listopadu 1951 pak coby asistent trenéra Blackhawks dochytal třetinu za zraněného Harryho Lumleyho, čímž se stal nejstarším hráčem v dějinách ligy. Až v roce 1979 ho překonal Gordie Howe.

Johnny Bower (45 let, 32 dnů). Oč později do NHL vstoupil, o to déle v ní vydržel. Po mnoha sezónách v AHL složitě bojoval o pozici u Rangers. Teprve v necelých 33 letech (1958) se chlapík přezdívaný „čínská zeď“ etabloval jako jednička v Torontu. V posledních letech už ale herně paběrkoval.

Gump Worsley (44 let, 323 dnů). Dlouholetá opora Rangers a Montrealu si prodloužila kariéru díky ligové expanzi v roce 1967, po níž coby solidně vytěžovaná dvojka jistil skoro do 45 let záda mladším kolegům v Minnesotě.

Lester Patrick (44 let, 99 dnů). Další ojedinělý záskok. Kariéru končil ve 42 letech, načež přijal funkci generálního manažera a trenéra New York Rangers. V play off 1928 se musel delegovat do finále proti Montrealu Maroons, když se mu zranil Lorne Chabot. Slovy: „Chlapi, nenechte starce padnout,“ vyhecoval sebe i spoluhráče k výhře 2:1 v prodloužení. Dodnes je nejstarším účastníkem finále Stanley Cupu.

Jacques Plante (44 let, 78 dnů). Dlouholetá opora Montrealu. Známý především tím, že prosadil do brankářského řemesla masku, s níž do té doby jeho předchůdci jen nesměle koketovali. Po expanzi v roce 1967 chytal ještě za St. Louis, Toronto a Boston. Profesionální kariéru úplně ukončil až ve 46 letech coby brankář Edmontonu v konkurenční WHA.

Útočníci a obránci

Gordie Howe (52 let, 11 dnů). V NHL skončil ve 43 letech (1971). Měl za sebou nepřetržitých 25 sezón! Problémy se zápěstím a věk ho přiměly k logické úvaze skončit. Práce v exekutivě Red Wings ho však nebavila. Jednak na ní nebyl, jednak sloužil víc jako marketingová atrakce než reálný funkcionář. Když ho ve 45 letech oslovili z WHA s možností zahrát si s oběma syny, neváhal.

Pořád na to měl. První rok ho o vítězství v produktivitě připravilo až zranění ze závěru sezóny. Kariéru si nakonec natáhl o sedm let a přidal by další, kdyby byl zájem. Když se WHA zhroutila, přeskočily čtyři kluby, včetně jeho Whalers, k NHL. Ve věku 51-52 let nevynechal při svém comebacku do slavné ligy jediné utkání, nasbíral solidních 41 bodů a skončil sedmý v týmovém bodování. Při All Star Game, která se jako na potvoru konala v „jeho“ Detroitu, vzbudil příchod legendy na led takový frenetický potlesk, že musel diváky osobně u mikrofonu požádat o ukončení.

Nástup na All Star Game 1980:

Pokud zkušení hráči působí „mazácky“, pak v historii téhle hry nebylo většího hokejového matadora. Když hrál sedmnáctiletý Gretzky s padesátiletým Howem za výběr hvězd WHA v trojzápase proti Dynamu Moskva, seděl mladík v šatně vedle legendy. „Gordie, Gordie, jsi taky tak nervózní?“ strkal do svého idolu. Ten se ovšem právě věnoval obvyklé přestávkové kratochvíli. Usnul! Na opakovaného naléhání Gretzkyho otevřel jedno oko a suše utrousil: „To víš, že jo…“ Načež znovu zabral. Vysmátý Gretzky dával tu historku k lepšímu mockrát.

Jiný hokejista vzpomínal, jak si Howe o přestávkách vyřizoval „administrativu“. Vytáhl pytel fotek a podepisoval se fanouškům. Nebohý mladší spoluhráč měl za úkol olizovat obálky, kam fotky vkládal. „Někdy jsem šel na led a úplně se mi z toho motala hlava.“ culil se po letech. Zamrazí i u komentáře z následujícího videa. „Mark Howe jede pravou stranou, nahrává svému otci...“ Kdy jste mohli něco takového na nejvyšší úrovni slyšet?

Mr. Hockey byl jen jeden!

Poslední gól Gordieho Howea v NHL:

Chris Chelios (48 let, 71 dnů). O jeho tréninkové morálce se vyprávějí legendy. Proslul šlapáním na rotopedu v sauně. Do NHL naskočil až ve 22 letech, po olympiádě v Sarajevu, kde reprezentoval USA. Vydržel neskutečně dlouho. Za Montreal, Chicago, Detroit a Atlantu odehrál 26 sezón, spolu s Gordiem Howem drží v tomto směru v NHL rekord.

Minimálně do 46 let byl vytěžován zcela plnohodnotně. Hokej tak miloval, že v závěru kariéry nepohrdnul ani podřadnější rolí. Hokejovou pouť ukončil sedmi zápasy za Atlantu, po níž ještě vypomáhal Chicagu Wolves v AHL. Ve 46 duelech posbíral skvělých 22 bodů (5+17).

„Bruslí celý rok. Skončí sezóna a on stejně chodí čtyřikrát týdně na led. Pod Keenanem hrál i 30-35 minut za zápas. On se neutahal. Bojovník. Žádná korba, spíš takový atlet,“ popisuje nejlepšího beka, za nímž kdy chytal, ve své biografii Dominik Hašek.

Jaromír Jágr (45 let, 319 dnů). Pohodlně zvládal hrát NHL daleko za 45. narozeniny. Když si v jeho poslední kompletní sezóně vychutnal Jágra na Floridě kolega Tomáš Zatloukal, utrousil v interním rozhovoru: „Myslím, že může hrát NHL ještě dlouho.“ Skutečně to tak vypadalo.

Díky fenomenálním genům, které od mládí tužil kvalitní domácí stravou a tvrdou prací na statku, vypadal Jágr i po čtyřicítce jako nezničitelný terminátor. Mike Babcock o něm v té době řekl, že je to „genetické monstrum“. Žádný příběh bohužel netrvá věčně. Ani tenhle.

S nástupem Boba Boughnera do funkce trenéra Floridy padly plány prodloužit s nesmrtelným veteránem spolupráci, kterou mu Dale Tallon předběžně slíbil. Nepříjemné čekání na jinou nabídku se protáhlo až do začátku sezóny, kdy Jágra podepsalo Calgary.

Bohužel až po přípravném kempu. Dlouhá pauza nezůstala u tak starého těla bez následků. Následných pár měsíců bylo trápením, po němž byl Jágr měsíc před 46. narozeninami uvolněn do Kladna.

Jágrův jediný gól za Calgary, poslední v NHL:

Doug Harvey (44 let, 100 dnů). Další hráč, který rozhodně nehrál na špičkové úrovni souvisle do 44 let. Dlouholetá defenzivní opora Montrealu a Rangers skončila v NHL ve 39 letech. Několik sezón pak působil v AHL, načež vypomohl ve dvou utkáních Detroitu a po expanzi v sezóně 1968-69 jeden rok St. Louis Blues. Mezi 39. a 44. rokem tak sehrál v NHL jen 72 zápasů.

Tom Horton (44 let, 39 dnů). Tohle už je jiná. Vynikající bek působil v NHL bez přestávek až do konce. Devatenáct sezón v Torontu, na závěr kariéry na Manhattanu, v Pittsburghu a Buffalu. Poslední rok byl Horton v mužstvu Sabres s jediným stabilně hrajícím třicátníkem skutečným nestorem. Dvakrát tak starý, co vycházející hvězdičky Perreault nebo Martin.

Stále na vrcholu

Pokud vynecháme různé kuriozity, záskoky a návraty po mnoha letech, je těch, kteří hráli hokej na nejvyšší úrovni do 44 let, skutečná hrstka. Dokonce i Howe v tomhle věku pracoval v kanceláři a pak se vrátil na řadu let do WHA, která přeci jen neměla takovou úroveň.

O tom, že ještě na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let měli hokejisté-kuřáci před šatnou popelníčky a únava se ihned hasila pivkem, raději nemluvit. Výkony Zdena Cháry jsou proto v současné extrémně náročné a po všech stránkách profesionální lize jednoduše obdivuhodné.

