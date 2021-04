Přiblíží se Jezdci a Letci čtvrté pozici? Situace se může zamotat i v Centrální divizi

Se středeční nocí dorazí na obrazovky také další porce kanadsko-americké NHL. Hrát se bude na šesti stadionech, když v každém zápase se představí jeden celek, který bojuje o umístění v elitní čtyřce. Nejvíce se situace může zamotat na východě, protože se během noci představí jak Medvědi, tak také Letci a Jezdci, kteří bojují o čtvrtou příčku, která momentálně patří Bostonu.

01:00 Boston Bruins – Buffalo Sabres

Bostonští hokejisté si určitě budou chtít spravit po vysoké prohře nad Washingtonem chuť. Medvědi stále okupují čtvrtou příčku, která by tomuto celku play off zaručovala, ale jejich náskok na dotírající Letce a Jezdce už je pouze čtyřbodový. Situace Medvědů však není jednoduchá, jelikož tým pod taktovkou Bruce Cassidyho sužují četná zranění. Do utkání nezasáhnou Tuukka Rask, Jaroslav Halák, Matt Grzelcyk, Brandon Carlo, John Moore a také Ondřej Kaše. Naopak do zápasu by se měly zapojit všechny tři posily Bostonu z předešlých dnů, tedy Taylor Hall, Curtis Lazar a Mike Reilly.

Šavle jsou beznadějně na poslední pozici divize a v jejich případě se už bude jednat pouze o dohrání základní části. Pikantní bude duel také pro Anderse Bjorka, který po výměně z Bostonu bude hrát své první utkáno za Šavle právě proti bývalému zaměstnavateli.

01:00 New Jersey Devils – New York Rangers

Souboj New Jersey s Jezdci z New Yorku bude jistě podstatnější pro hosty, kteří by potřebovali vytěžit z každého zápasu dva body. Ďáblové jsou na předposlední pozici a i v jejich případě se bude jednat pouze o dohrání zbytku základní části, jelikož ztráta čtrnácti bodů na čtvrté místo se zdá být už příliš velká. New Jersey má navíc velmi špatnou formu, když z posledních deseti zápasů vyhrálo pouze dvě utkání. Devils byli nedávno součástí velké výměny, když za Kylea Palmieriho a Travise Zajaca získali první a podmíněné čtvrté kolo draftu a k tomu dva hráče, kteří nyní hrají v AHL.

Jezdci jsou v posledních dnech herně v poměrně dobrém rozmaru, a tak tento tým nebyl na trhu aktivní. Newyorčané jsou současně na páté pozici Východní divize, když ztrácí čtyři body na čtvrté Medvědy z Bostonu. Svěřenci Davida Quinna získali v posledních pěti utkáních šest bodů a minimálně ve stejném trendu by jistě chtěli pokračovat i nadále.

01:00 Washington Capitals – Philadelphia Flyers

Washington se nachází na prvním místě Východní divize a už nyní má v podstatě jistotu toho, že se do play off podívá i letos. Capitals však včera fanoušky hokeje možná trochu zaskočili velkou výměnou s Detroitem, ze kterého se do týmu z hlavního města USA stěhoval Anthony Mantha. Opačným směrem putovali Jakub Vrána a Richard Pánik plus volby v prvním a druhém kole draftů. Capitals udělali následně ještě jednu výměnu s Philadelphií, odkud získali Michaela Raffla za páté kolo draftu. Podle posledních zpráv by se minimálně Anthony Mantha měl zapojit už do dnešního utkání

Philadelphia se nachází na šesté pozici Východní divize se ztrátou čtyř bodů na čtvrtý Boston. Letci však v poslední době nejsou ve své kůži, když z posledních sedmi utkání zvítězili pouze ve dvou z nich. Alain Vigneault do svých řad žádného hráče nezískal, naopak tým opustili Michael Raffl a Erik Gustafsson za páté a sedmé kolo draftů.

01:30 Toronto Maple Leafs – Calgary Flames

Toronto se nachází na první pozici Severní divize a tento tým by už chtěl se svým silným kádrem konečně uspět. Maple Leafs před koncem přestupového období navíc získali gólmana Davida Ritticha právě z Calgary, které za něj získalo čtvrté kolo draftu. Dále Toronto získalo Nicka Foligna a Stefana Noesena celkově za tři volby v následujících dvou draftech. Toronto má na páté Calgary náskok dvaadvaceti bodů, a tak je účast v play off u tohoto celku už v podstatě jistá.

Plameny by naopak potřebovaly vyhrávat, aby snižovaly ztrátu na čtvrtý Montreal, ale to se v poslední době neděje. Calgary vytěžilo z posledních deseti zápasů pouhé dva body, což je zkrátka v bojích o play off málo. Flames včera přišli o již zmíněného Davida Riiticha a také o Sama Bennetta. Opačným směrem putoval Emil Heineman a dvě kola draftů.

02:00 Nashville Predators – Tampa Bay Lightning

Predátoři se v poslední době i přes rozsáhlou marodku dokázali výsledkově zvednout, když z posledních patnácti zápasů získali hned čtyřiadvacet bodů, což je po Coloradu druhé nejvyšší číslo v celé lize. Nashville díky tomu přeskočil Chicago a nyní se nachází na čtvrté příčce Centrální divize, která zaručuje postup do play off. Predátoři včera do svých řad získali Erika Gudbransona výměnou za Brandona Fortunata a sedmé kolo draftu.

Tampa se již tradičně nachází na předních pozicích celé ligy a v závěru základní části už bude pouze ladit formu na vyřazovací boje. Posledních deset zápasů však nebylo ideálních, když Lightning zvítězili pouze v pěti z nich. Do týmu přišel o víkendu David Savard, který by si v noci mohl odbýt svou premiéru v dresu Tampy.

02:30 Dallas Stars – Florida Panthers

Noční program uzavře souboj Dallasu a Floridy. Stars jsou nyní na šesté pozici Centrální divize, když ztrácí šest bodů na čtvrtý Nashville, oproti kterému mají Hvězdy tři zápasy k dobru. Dallas nebyl na trhu vůbec aktivní, a tak tým zůstal v posledních dnech nezměněn. Také v tomto utkání by měli Ricku Bownessovi chybět klíčoví hráči v podobě Alexandra Radulova a Tylera Seguina. Hrát by neměl také Joel Kiviranta a Stephen Johns.

Florida je na třetí pozici téže divize s náskokem jedenácti bodů na páté Chicago. Panteři by rádi ukončili svou sérii proher, která nyní čítá tři utkání. Panteři byli oproti Dallasu na trhu velmi aktivním týmem. Do týmu v posledních dnech přišli Sam Bennett, Brandon Montour, Lucas Carlsson a Lucas Wallmark. V dresu Floridy už naopak neuvidíme Bretta Connollyho, Henrika Borgströma, Rileyho Stillmana a Emila Heinemana.

