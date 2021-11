Problémy NHL nekončí. Postcovidová návštěvnost je nižší než dřív

Čekalo se na ně jako na smilování. Diváci v hledištích chyběli každému. Nás u televizí nebavil sport s komorní atmosférou krajského přeboru, kde jste slyšeli každý odraz puku a někdy i pokyny trenérů. Hráči se obtížně motivovali do zápasů bez atmosféry. Sportovní mecenáši plakali, protože jim prázdné haly trhaly peněženku.

Od sezóny 2021-22 jsou diváci na NHL zpět, ale bohužel ne tolik jako v předcovidové éře. Komentátoři obecně soudí, že nejde o překvapivý fakt. Návštěvnost poklesla napříč ligou zhruba o 10%, v některých oblastech méně, v jiných více. Exaktně vyjádřeno průměr 17 408 diváků na zápas ze sezóny 2019-20 propadl na průběžných 15 728 a bude se nadále snižovat.

Někde se drží. Na srovnatelných číslech jsou v Tampě, Washingtonu nebo Vegas, ostatní si pohoršili. V Calgary chodí skoro o 20% lidí míň, v Detroitu o 14%, v Anaheimu o 16%, v Buffalu (průměr jen 7 853) o víc než polovinu. A to ještě začátek sezóny obvykle přináší zvýšený zájem, návštěvnost klesá později. Zlepšení rozhodně očekávat nelze.

Přispějí k tomu i pandemické důvody. Zima opět přináší ve většině zemí světa zhoršení. Část starších fanoušků se může jednoduše bát koncentrovaných lidských davů. Další mohou opatření typu roušky, negativní test nebo očkování otravovat. Právě kluby, které trvají na povinném dokladu o očkování, trpí nejvíc. Ostatní se proto tohoto kroku bojí.

To všechno, včetně faktu, že někteří lidé mají během covidového šílenství hlouběji do kapsy, se promítá do návštěvnosti sportovních klání, která rozhodně nepatří k základním životním potřebám. Ekonomové hovoří o zbytných statcích s „vysokou elasticitou poptávky“. To znamená, že se jich za nepříznivých okolností snadno vzdáte.

Pokles návštěvnosti bohužel přeťal i některé pozoruhodné série vyprodanosti. Penguins přerušili po víc než 14 letech šňůru 633 vyprodaných domácích utkání. Chicago 535 zápasů. Nashville 192 utkání. To všechno je pryč a je třeba se s tím smířit.

Vstupné jako klíčový příjem

S nižším zájmem se smiřují i v Las Vegas, kde si na nedostatek diváků od vstupu do ligy rozhodně nemohli stěžovat. Zde se s obecnými faktory protíná faktor lokální. „Část lesku, takové té novoty, je pryč. První rok, dva, tři to bylo něco mít lístek Golden Knights, teď už ne,“ cituje jednoho z fanoušků list Review Journal.

Ne všechna prázdná místa ale nejsou prodaná. „Hlavně v nižších řadách jsou volné sedačky permanentky,“ uklidňuje se majitel Bill Foley, že část lidí zaplatila, ale do hlediště z různých důvodů nepřišla. V tomto směru je podle zdrojů The Athletic zjevný posun. Rozhodně poklesl zájem o celoroční permanentky, lidé upřednostňují spíš balíčky na část sezóny.

Příjmy ze vstupného jsou pro NHL pořád klíčové. Mnohem důležitější než u jiných severoamerických soutěží, které se ve větší míře opírají o merchandising a televizní práva. Situace je samozřejmě jiná klub od klubu, ale NHL těží z prodeje vstupenek zhruba 40-50% tržeb. Vysoké návštěvy se příznivě promítají i do cen vysílacích práv pro lokální média a samozřejmě do příjmů z reklamy a sponzoringu.

Kdo to zaplatí?

Starosti ohledně financování soutěže a astronomických hráčských platů tak rozhodně nekončí. Už z minulých sezón si liga vláčí obrovský dluh, jehož kompenzace stále není dořešena.

NHL si má s hráči oficiálně dělit příjmy půl na půl. Aby hokejisté „nepřetekli“ svou polovinu, byl zřízen tzv. escrow fond, kam je část peněz odesílána jakoby do úschovny. Hráči, pakliže si nevyjednali platby podpisovými bonusy, z nichž do escrow nepřispívají, rozhodně nemohou počítat, že se jim z fondu něco vrátí, a i tak to určitě nebude na krytí ztrát stačit.

Letos je escrow na úrovni 17,2%, tzn. že miliónová smlouva se scvrkává na 828 tisíc dolarů před zdaněním. NHL ale situaci při jednání o poslední kolektivní smlouvě hodně podcenila, když souhlasila od příští sezóny s escrow ve výši 10% a další tři roky 6%.

Tohle nemůže „půl na půl“ vyjít. Jak píše The Athletic: „Hráči musí najít způsob, jak uhradit téměř miliardový dluh zpět majitelům.“ Veřejně jsou obě strany zajedno, že věc do příští kolektivní smlouvy vyřeší, privátně se ale hokejisté a agenti vyjadřují v tom smyslu, že „miliarda dolarů rozhodně není málo peněz“. Ne zcela zaplněné stadióny problém dál prohlubují.

