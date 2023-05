Proč ne my? Dallas věří v zázračný comeback, který se povedl jen čtyřem týmům

V noci na pátek Dallas odmítl vyřazení z letošního play-off, když konečně prolomil svou smůlu a dokázal urvat vítězství v prodloužení, v němž v letošních bojích o Stanley Cup už čtyřikrát padl. Vítězství 3:2 nad Vegas celek z Texasu pořádně povzbudil. Stars díky tomu snížili skóre série na 1:3 a započali vysněnou cestu za obratem, který se v historii ligy povedl jen čtyřikrát. Všichni ovšem věří, že právě oni mohou být pátou organizací, které se to povede.

Prohrávat 0:3 v sérii play-off je v NHL prakticky jistota konce. Ačkoliv se série na čtyři vítězné zápasy hrají od roku 1939, tak za dlouhých 84 let se povedlo otočit z 0:3 na 4:3 jen čtyřem týmům! Pravděpodobnost, že se to někomu podaří, je tedy vesměs mizivá.

Poprvé dokázali z 0:3 otočit hokejisté Toronta Maple Leafs ve finále Stanley Cupu v roce 1942, kdy komfortní náskok neuhájil Detroit. V roce 1975 stejného úspěchu dosáhli ve čtvrtfinále hráči Islanders proti Pittsburghu. V roce 2010 Philadelphia Flyers v semifinále Východní konference senzačně otočila sérii s Bostonem a v roce 2014 se to samé povedlo v úvodním kole Západní konference Los Angeles Kings proti San Jose.

Právě na tuto poslední zmíněnou sérii má hořké vzpomínky osmatřicetiletý Joe Pavelski, který se v noci na pátek stal hrdinou Dallasu. Svým devátým gólem v probíhajícím play-off rozhodl v 64. minutě o tom, že Stars mohou snít o možnosti, že se stanou teprve pátým týmem v historii, kterému se povede otočit sérii play-off z 0:3 na zápasy.

„Není to zrovna legrace, když se nacházíte na druhé straně,“ poznamenal Pavelski a zavzpomínal na rok 2014, kdy Sharks přišli o vedení 3:0 proti Los Angeles. Kings po tehdejším obratu v prvním kole play-off nakonec dokráčeli až k zisku Stanley Cupu, ač byli na pokraji vyřazení. „Nikdy vás nenapadne, že se to může stát. Ale bylo tam pár těsných zápasů. Do takové situace se nikdo nechce dostat,“ přiznal.

Ale právě k tomu se i Pavelski upíná. Na vlastní kůži poznal, že je možné ztratit prakticky jistý postup. „Může se to stát. Už se to stalo,“ řekl s nadějí.

I on si je ale vědom toho, že se nebude jednat o nic jednoduchého. Dallas navíc sčítá ztráty. Vedle suspendovaného kapitána Jamieho Benna bude chybět rovněž Jevgenij Dadonov, který utrpěl po kolizi se spoluhráčem Roopem Hintzem zranění ve spodní polovině těla. Na druhou stranu, i bez těchto hokejistů dokázali Stars vyhrát čtvrté utkání série.

Dokáže ale výhra v prodloužení Dallas dostatečně nakopnout, aby Rytíře udolal i v dalších utkáních? „Nemáme moc na výběr, než tomu věřit, že? V takové pozici se nacházíme,“ řekl trenér Peter DeBoer s tím, že víra v obrat je to jediné, co může jeho svěřence udržet ve hře. „Věřím v to a myslím, že se vždy může najít tým, který se v takové pozici ocitne a dostane se z ní. Nestává se to pořád, ale stává se to, tak proč bychom to nemohli být my?“

„Když budeme hrát aktivně a přineseme do hry dostatek energie, je těžké nás porazit. Hodně věcí je jen o nás. Myslím, že jsme na to připraveni,“ řekl bojovně útočník Mason Marchment, s čímž souhlasí i Pavelski. „Prostě musíme hrát dál a věřit, že získáme víc času. Uvidíme, kam se to vyvine. Pokusíme se vnést do jejich myslí trochu pochyb,“ doplnil jej zkušený forvard.

Páté utkání série mezi Dallasem a Vegas je na programu už v noci na neděli. Hrát se bude na ledě Rytířů, kteří se pokusí proměnit svůj druhý mečbol a projít do finále Stanley Cupu, kde už čeká Florida.

