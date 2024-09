Proč Swayman nechce cuknout? Boston doplácí na ego, arbitráž i medvědí službu

Jeremy Swayman si hodně věří a zná svou cenu. A nikdy se to nebál dát najevo. Když třeba Bruins před časem za pakatel přivedli klubovou legendu Tuukku Raska, ambiciózní Američan byl poslán do AHL. “To nebylo úplně ideální,” nesouhlasil s krokem Medvědů. Ten pocit křivdy si pamatuje. Stejně jako loňskou arbitráž.

Dát Raskovi, milovanému Finovi, který byl roky bostonskou gólmanskou oporou, šanci na comeback?

Od GM Dona Sweeneyho hezké gesto. Ale také medvědí služba.

Čahoun ze Savonlinny v lednu 2022 totálně pohořel, horší než jeho výkony bylo už jen nabourání týmové hierarchii brankářů. Swaymana žral odsun na farmu.

Jestli to byl první klín, co začal klížit vztah mezi Bruins a Swaymanem? Těžko říct, nicméně se zarazil do Swaymanovy paměti. O té referuje zámořský reporter Fluto Shinzawa jako o dlouhé.

Pamatuje si všechny křivdy, umí je pak vytáhnout proti jejich autorům. Poznal to Shinzawa při jedné nešťastně zvolené otázce, poznává to Sweeney při vyjednávání.

Při vyjednávání, které bylo už na přelomu letošního roku, a snad i chvíli dříve, označováno za jednoznačnou prioritu.

Jenže k k podpisu nedošlo před trejdem Linuse Ullmarka, dodnes není hotovo a mnozí to mají za Sweeneyho kardinální chybu.

Že by mu ji Swayman pomohl vyžehlit? Ani náhodou…

O jeho aktuální situaci, kdy nechce Bostonu ustoupit, Shnizawa říká: “Pasuje to k jeho povaze. Má o sobě vysoké mínění. Stojí si za svým – za délkou kontraktu i platovými požadavky.”

Nedávná vylepšená nabídka od Bruins ho měla urazit…

Není to ale jen o egu či přemrštěných nárocích, ale také o dalších klínech, které Sweeney mezi něj a Boston vrazil.

Swaymana stále štve, jak probíhala loňská arbitráž. „Slyšel jsem o sobě věci, které by žádný hráč nikdy uslyšet neměl,” povídal.

Když si měl v pulce září vybrat, zda se připojí k mančaftu bez smlouvy, nebo ne, bylo to pro něj snadné rozhodnutí. On ústupky dělat nebude. A Sweeney uznával: „Je to jeho právo.”

Aktuálně na Swaymana zkouší zatlačit tím, že jednak zvýšil konkurenci na klíčovém postu příchodem zkušeného Fina Kasimira Kaskisua, jednak oháněním se prosincovým terminem.

Podepiš do 8. prosince, nebo si v sezoně 24/25 nezachytáš a přijdeš o prachy! Takové je poselství jeho vzkazu.

Zafunguje to, nebo půjde o další klín, který může definitivně přervat pouto mezi Medvědy a pětadvacetiletou hvězdou? Jak píše John Tomase z NBC Sports, Boston hraje nebezpečnou hru.

Sweeney trejdovat nechce. Věří, že nakonec Swaymana podepíše.

Od absolutní blamáže ho může během Swaymanovy absence zachránit znamenitými představeními Joonas Korpisalo. Ale ani to není zrovna sázka bez rizika.

