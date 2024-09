Nejen Bedard! Hall chce Chicagu pomoct na maximum

Taylor Hall nehrál od 19. listopadu 2023. O osm dní později podstoupil operaci, která mu ukončila sezonu a napravila přetržený zkřížený vaz v pravém koleni. Je tak jasné, že se nového ročníku už nemůže dočkat. „Za posledních 14-16 měsíců jsem odehrál 10 zápasů, takže se nemůžu dočkat, až budu zase hrát,“ ulevil si.

Pro Halla to bylo frustrující čekání. Hall měl být spoluhráčem v lajně Connora Bedarda, ale zranění ho omezilo na 10 zápasů, v nichž zaznamenal čtyři body (dva góly, dvě asistence).

A od začátku kempu je jasné, že 32letý útočník je připraven být v této sezóně důležitou součástí Blackhawks. „Bude ním řídit tempo. Vzpomínám si, jak byl v New Jersey nejužitečnějším hráčem ligy a přesně takhle hrál. Očekáváme, že bude zcela zdravý a bude pokračovat v tom, kam se dostával, když se bohužel na začátku listopadu zranil,“ řekl kouč Luke Richardson.

Nick Foligno dokonce řekl, že Hall během tréninků v kempu létá. „Jeho rychlost je smrtící, spolu s tím, jak je urostlý, je to nebezpečná kombinace,“ řekl nový kapitán Blackhawks. „Jsem si jistý, že Bedard je nadšený, že ho má. Dokáže sám řídit lajnu. Těším se i za něj!“

Bedard v minulé sezoně s Hallem hodně mluvil o tlaku, který na něj vyvíjí pozice jedničky, což Hall dobře věděl. Oba spolu brzy spolupracovali, přičemž Hall měl hlavní asistenci u Bedardova prvního gólu v NHL.

„Je to skvělý hráč a někdo, kdo nám loni opravdu chyběl, a to nejen na ledě, ale i v kabině,“ řekl Bedard. „Je to člověk, kterého mají všichni opravdu rádi a respektují ho. Mít dalšího lídra v kabině bude obrovský přínos, bude mít velký vliv i na ledě.“

Hall pak dodal, že se na program tréninkového kempu těšil ještě před jeho zveřejněním. Vynechat většinu minulé sezóny pro něj bylo těžké, ale touha vrátit se na led, hrát znovu zápasy, se stupňovala. Nyní je připraven.

„Díky tomu, co se stalo, si vážím toho, že jsem tady, protože jsem zmeškal tolik času. Jestli si z toho můžu vzít nějaká pozitiva, tak je to právě jasnost a vděčnost za to, že zase hraju hokej, protože ho miluju. Takže být tady zase zpátky je prostě paráda,“ zakončil.

