Preview: Tenhle tým není pro mladé. Seattle do letošního ročníku naskočí s třicátníky

Nový trenér Dan Bylsma má za úkol zkombinovat zkušené hokejisty s trochou mládí. Právě zkušenosti hrály při výstavbě letošního týmu velkou roli, a to i na úkor Shanea Wrighta. Věkový průměr 29,8 let vysílá jasnou zprávu – tenhle tým není pro mladé, chceme vyhrávat teď, a ne do budoucna.

Největším kamenem úrazu je pro Krakeny již dlouhodobě produktivita. Kromě jejich povedené druhé sezóny od vzniku klubu (2022-23 - pozn. redakce) se střelecky trápí, navíc na půdě soupeřů málokdy vyhrávají. Nejen na tom bude chtít nový trenérský tým zapracovat.

Třicátníci na ledě

V Seattlu již od samotného vzniku panuje filozofie dávat prostor spíše zkušenějším hokejistům nežli na led pouštět nadějné hráče. Což je od tak profesně mladého týmu, který se chtěl prezentovat moderním myšlením, více než zarážející. Do toho vstupuje i fakt, že se jim tato taktika zatím nepovedla využít na maximum ani jednou. Tedy pokud se v Seattlu nespokojí pouze s postupem do play-off.

Nové posily tak pokračují v nastoleném trendu, obranné řady rozšířil třicetiletý Brandon Montour a do útoku přichází další třicátník Chandler Stephenson. Oba tak doplní otcovskou soupisku k Jordanovi Eberlemu, Yannimu Gourdeaovi nebo brankáři Philippovi Grubauerovi.

Zvýšení platů i nový trenér

Zkušenosti se nepočítají pouze léty, ale i číslem, které každý měsíc přistane na účtu hráčů. Bylo jasné, že přivést do týmu výše dva zmíněné vítěze Stanley Cupu nebylo zadarmo. Montour dostal 7,14 miliónu dolarů, Stephenson pak 6,25 miliónů dolarů. Krakeni nezapomněli ani na svého důležitého mladíka Mattyho Beniersa, který si domů ponese pytel s 7,14 milióny dolarů.

I nový trenér patří mezi mazáky. Dan Bylsma byl jedním ze strůjců úspěchu Pittsburghu, se kterým v roce 2009 vyhrál Stanley Cup, mimo to trénoval i Detroit a Buffalo. U krakenů je ale v trochu jiné roli, nevede ambiciózní tým s Crosbym, Letangem a Malkinem, kde nic, než výhra je neúspěch. Spíše tým, který by potřeboval čas se sehrát a do budoucna začít vyhrávat, což ale nejde moc ruku v ruce s věkovým průměrem.

Čtyřka v draftu neznamená místo v sestavě

Shane Wright měl podle všech předpokladů vyhrát v draftu roku 2022, nicméně Canadiens dali přednost Slovákovi Slafkovskému, a tak mířila jeho cesta jako čtyřka do Seattlu. Od draftu už uběhlo přes dva roky, přesto Wright zdaleka nenaplnil svůj potenciál. Tedy, on by ho možná naplnil, to by ale musel začít hrát.

Od draftu naskočil pouze do 16 střetnutí a nasbíral v nich 7 bodů. Do nacházející sezóny to s ním nevypadá o moc lépe, podle všech předpokladů bude hrát maximálně čtvrtou lajnu. Tak alespoň, že nebude dále pokračovat v AHL. Záleží, jestli je to pro mladý talent dostatek. Snad si tím Seattle nevzdaluje dalšího mladíka a nezatlouká tím pomyslný hřebík do rakve.

Očekávání redaktora

Ačkoliv bych našel spoustu chyb, které si myslím, že Seattle v dlouhodobém kontextu dělá, letos udělají při nejmenším play-off. Patří sice do nejtěžší divize v lize, ale letos to ještě stačit bude. Problém vidím do budoucna, až půjdou třicátníci do důchodu.

