Hertl už se cítí být rytířem. Největší kámoš? Švéd Holtz

Po skoro jedenácti letech v San Jose si na změnu těžko zvykal. V Kalifornii zažil hodně, ale poslední čtyři roky bez play off už mu braly motivaci. Nový začátek ve Vegas měl po zranění všelijakou příchuť. V základní části jen šest utkání (2+2), v play off sedm (1+0).

Putoval sestavou, obtížně hledal potřebnou chemii se spoluhráči. „Po tolika letech v lize bych měl být hokejistou, který zvládne hrát s kýmkoli. Marně ale hledám svou hru,“ kritizoval se v květnu.

Teď to bude doopravdy. Skutečný nový začátek. V přípravném kempu už se cítí adaptovanější. Tomáš Hertl je zdravotně v pohodě a ve třiceti letech hladově vyhlíží novou sezónu v novém dresu.

„Cítím se jako jeden z nich. Nepřipadám si už tak nový,“ řekl novinářům. „Jsem součástí týmu, užívám si s chlapy zábavu. Těším se na 9. října a začátek sezóny.“

Golden Knights přivítali Tomáše Hertla s otevřenou náručí. Ostatně spolu s ním přijali také lukrativní smlouvu, platnou do roku 2030. To už se vynasnažíte, aby se takový borec cítil dobře. Odchovanec Slavie se podle vlastních slov sblížil hlavně se Švédem Alexandrem Holtzem, se kterým se baví třeba o Premier League.

Hodně si ze sebe navzájem utahují. „Když jde někdo do mě, vrátím mu to tím víc,“ říká Hertl ke vtípkům, které mají v kabině Golden Knights velkou tradici. „Mám takovou legraci rád. Miluju tenhle typ šatny, kde se rádi baví. Sranda musí být každý den.“

Kdo si vybaví Hertlovu nefunkční reprezentační spolupráci s Jakubem Vránou, musí mu být jasné, že Tomáš k sobě potřebuje hráče, se kterými si bude rozumět. Může hrát centra i křídlo. Úkolem pro Bruce Cassidyho v přípravném kempu bude najít mu vhodné parťáky.

Na začátku kempu hrál s Nicolasem Royem a se Švédem Holtzem. Cassidy tuší, že by si Čech s Royem mohli rozumět, hrají prý podobně. Umí si vytvořit šance před bránou.

„Jsem centr, ale když mě bude trenér chtít na křídle, těch jedenáct let jsem to hrál padesát na padesát. Kde mě bude potřebovat, tam budu,“ slibuje Hertl. „Momentálně se sehrávám, ale je to pořád začátek. Těším se, až začne sezóna.“





