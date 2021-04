Prohra zhasnula poslední naději, Philadelphia si letos play-off nezahraje

Obrovské zklamání, Flyers sice neměli v posledních dnech velkou šanci na postup do vyřazovacích bojů, nicméně aspoň teoretická pořád byla. Dnes už ne. Po prohře 3:5 na ledě New Jersey se Voráček a spol. nadobro rozloučili s možností postupu mezi nejlepší šestnáctku.

„Měli jsme vysoká očekávání, bohužel jsme je nenaplnili,“ smutnil po zápase Scott Laughton. „Rozhodně tento rok nedopadl tak, jak jsme si ho představovali.“

Jakub Voráček sice zaznamenal dvě asistence, na výhru to ale nestačilo. Flyers ještě mohla zachránit prohra Bostonu s Buffalem, ovšem ta se nekonala.

„Takhle na konci sezóny se bodová ztráta dohání velmi těžce. Všichni hrají mnohem více zataženě a střeží střední pásmo. My jsme se přes něj pořádně ani nedokázali dostat, na to se musíme do budoucna zaměřit,“ hledal vinu zklamání Laughton.

Sám Laughton ve druhé třetině snižoval na 1:2 brankou v oslabení, za necelé dvě minuty ovšem opět na rozdíl dvou gólů navýšil Jesper Boqvist.

Philadelphia v poslední době řeší mnoho starostí. Celý rok se nedařilo v brance mladému Carteru Hartovi, který nakonec sezónu skončí na marodce. Problémem je podvrtnuté koleno, ve kterém stále pociťuje bolest. Zraněný je také Shayne Gostisbehere. I on léčí přední zkřížený vaz.

Kevin Hayes se v současnosti utápí ve velké krizi. V posledních 15 zápasech neskóroval, přihrál jen na tři góly a východisko bylo jasné. Utkání v New Jersey strávil na tribuně. Přitom je i tak sedmým nejproduktivnějším hráčem týmu.

Klubovou produktivitu táhne český útočník Jakub Voráček se 40 body v 47 zápasech. Daří se také Seanu Couturierovi a Jamesi van Riemsdykovi. Nováček Joel Farabee zažívá také povedený ročník, bohužel se neukáže v play-off.

Flyers zbývá odehrát ještě posledních šest zápasů, poté jejich hráči spadnou do tzv. okurkové sezóny. Utkají se dvakrát doma s New Jersey Devils, dvakrát také přivítají Tučňáky z Pittsburghu a dva duely odehrají v hlavním městě Spojených států ve Washingtonu.

