Prostředek týdne? Klasicky skvělá podívaná!

Kdo se ještě tak trochu otrkává ze slavností nového roku, může využít dalšího parádního menu v podobě zápasů NHL. Slavná kanadsko-americká soutěž se pomalu dostává za první polovinu ročníku, a proto se už v mnoha organizacích začíná rešit postup do vyřazovací fáze. Koho uvidíme v akci z úterní noci na středu?

Od jedné hodiny ráno je na programu hned pět duelů. V tom prvním uvidíme souboj outsiderů. Na jedné straně bude domácí Florida, která se z posledních pěti případů radovala pouze jednou. Na té druhé několik let po sobě trápící se Arizona s brankářem Karlem Vejmelkou.

Mezi New Yorkem Rangers a Carolinou by mělo jít o dost lepší podívanou. Rangers okupují čtvrtou příčku Metropolitní divize, zatímco Hurricanes ji vládnou. Kdo bude v tomto pikantním souboji úspěšnější? V akci budou Filip Chytil a Martin Nečas.

Ottawa s Columbusem nabízí klání dvou mančaftů, jež spíše přežívají. Senátoři jsou i tak mírným favoritem. Na svého soka totiž stále čítají náskok deseti bodů, a navíc se začínají zvedat.

To klání Toronta se St. Louis má jasného favorita. Domácím se daří ve všech ohledech. Sbírají body a jejich první útok je naprosto excelentní. Nylander, Matthews a Bunting mají dohromady na svém kontě 50 branek a 60 asistencí.

Washington s Buffalem papírově vyznívá jasně pro Capitals, avšak tento pohled by mohl klamat. Sabres se zvedají, a proto by nebylo překvapením, kdyby na horké půdě uspěli.

I Nashville by se potřeboval zlepšit a nutno dodat, že k tomu má skvělou příležitost. Predátoři doma přivítají tápající Montreal, jenž naposledy zvítězil čtyři dny před Vánoci. Začíná se od dvou hodin ráno. Ve stejný čas je v nabídce ještě klání mezi Winnipegem a Calgary. Oba týmy si vedou docela slušně, proto nelze určit jasného favorita.

Půl hodiny po sobě poté startují duely Chicaga s Tampou a Edmontonu se Seattlem. V prvním případě by muselo nastat překvapení většího rázu. Tabulkový rozdíl 27 bodů ve prospěch Lighting naznačuje, jak by to mohlo celé vypadat. Oilers s Krakeny by nám mohli nabídnou mnohem vyrovnanější partii. Inu, necháme se překvapit.

Od čtyř hodin začínají poslední dva duely. Los Angeles vyzvou Dallas. Tady se bude jednat o souboj mezi týmy, které jsou na úplnou vrcholu NHL. A Vancouver si to rozdá s New Yorkem Islanders. Canucks potřebují body, avšak Islanders taky. Kdo bude úspěšnější.

