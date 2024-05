Řeči o sukýnkách? Cooper vzal zpátečku a omluvil se

Jon Cooper, trenér Tampy Bay, se omluvil za své pondělní komentáře poté, co byl jeho tým vyřazen z play off v pátém utkání prvního kola proti Floridě. Pustil se totiž do výkladu pravidel a do rozhodčích.

V prvních dvou třetinách zápasu, který Lightning prohráli 1:6 a do třetí třetiny vstupovali za stavu 1:2, byly Lightning neuznány dva góly za nedovolené bránění gólmana.

Cooper po zápase zpochybnil výklad pravidel právě skrz tyto události.

„Souboje před brankovištěm už nejsou povoleny?“ ptal se řečnicky. „To je přece součást hry! Boxování, které tam probíhá, je prostě součást play off, jsou to nepsaná pravidla. Ale pro brankáře nic neplatí? V momentě, kdy se cokoliv stane, se píská. To už jim rovnou můžeme nasadit sukně, jestli to takhle má být.“

Ve středu Cooper uvedl, že jeho komentáře byly urážlivé a že jich hluboce lituje.

„Takže, jak víte, byla za námi prohra a špatná série, byli jsme vyřazeni… A já jsem pronesl nevhodné přirovnání o brankářích a sukních,“ řekl Cooper. „Víte, je to jeden z těch momentů, které kdybyste mohli sáhnout zpátky a vzít ta slova zpět, udělal bych to.“

Cooperův monolog se pak stočil k ženskému hokeji.

„Jsem otec dvou dcer a obrovský fanoušek ženského hokeje. Mám holky, které sportují. Upřímně řečeno, bylo to špatně a musím to jít svým dcerám vysvětlit. Upřímně se omlouvám všem, které jsem urazil. Bolí mě to víc než samotná prohra v sérii,“ litoval.

„Doufám, že mě budete soudit spíš podle jiných věcí než podle emotivních a, upřímně řečeno, hloupých slov, která jsem vypustil z úst,“ dodal zkušený trenér.

