Rekord! Arizona se St. Louis se utkají sedmkrát v řadě

Tvorba hracího kalendáře je pro plánovače NHL vždycky výzva, letos je to ale čím dál tvrdší oříšek. Pokračující pandemie covid 19 všechno obrovsky komplikuje. Nakažených přibývá, odložených zápasů rovněž. Liga dělá, co může, aby soutěž udržela v chodu. Vznikají tím ale někdy až kuriózní anomálie.

Odložené duely se významně dotkly Arizony Coyotes a St. Louis. Jelikož jsou Minnesota i Colorado aktuálně mimo hru, padly tyto zápasy za oběť covidu a prozatím jsou vedeny jako „postponed“ (odložené). Místo toho odehrají Kojoti o dva zápasy víc se St. Louis. Jelikož se stejným soupeřem měli zápasy i v oficiálním rozpisu, bude z toho hodně dlouhá série.

Jako v play off, jenomže hrajeme pořád základní část.

Celkově půjde o čtyři duely v St. Louis, po vyškrtání odložených utkání pak měl stejný tým navázat od 13. února třemi domácími zápasy opět s Blues. Vzájemný duel z 15. dubna byl přeložen na 12. února, takže ze dvou plánovaných jsou tři.

Dohromady to bude sedm vzájemných utkání v řadě. Tolik zápasů za sebou v základní části s jedním soupeřem bude sehráno poprvé v dějinách NHL nebo NBA. Podle zdrojů Coyotes ani jedna ze soutěží takovou sérii ve své historii nezažila. St. Louis rovněž přišlo o duely s Minnesotou a Coloradem, odloženo bylo také střetnutí z 27. února se San Jose. Zřejmě kvůli redukci cestování.

Vzájemné zápolení zatím víc sedí Arizoně, která vyhrála tři ze čtyř utkání v Enterprise Centeru. „Hrací kalendář je po všechny týmy v této sezóně hodně kostrbatý,“ krčí smířlivě rameny centr Yotes Christian Dvorak (na snímku).

Nakažených bohužel přibývá, jen v Západní divizi má hráče na covid protokolu Los Angeles, Minnesota, Colorado a Vegas. V Arizoně jsou podle vlastních slov maximálně opatrní.

„Docela dobře jsme se zabublinovali,“ komentuje situaci v klubu trenér Rick Tocchet. „Pomáháme si navzájem. Snažíte se zakuklit ve svém uzavřeném prostředí. Jak doma? Vím, je to složité. Odvádíme dobrou práci, klepu to na dřevo, ale týmy to zasahuje. Snad budeme v bezpečí.“

